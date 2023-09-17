Як видалити акрилову фарбу з пензлів та поверхонь: три лайфхаки

Як вивести плями від акрилової фарби з речей

Якщо ви ніяк не можете видалити акрилову фарбу з пензлів і поверхонь ваших меблів, не хвилюйтеся. Uaportal підготував 3 корисні поради, які допоможуть вам ефективно впоратися з цією проблемою.

Тепла мильна вода

Наповніть посудину теплою водою й додайте кілька крапель м'якого господарського мила. Змочіть пензлик або розлийте цю суміш на пофарбовану поверхню, обережно перемішуючи, щоб розпушити фарбу. Потім змийте все чистою водою й повторіть ще раз, якщо забруднення залишилося. Цей спосіб ефективний для свіжої або вологої акрилової фарби.

Медичний спирт

Щоб відмити засохлу акрилову фарбу, використовуйте медичний спирт. Змочіть ганчірку або бавовняний диск спиртом й обережно протріть пляму. Це допоможе розщепити пляму, що полегшить її видалення. Обов'язково протестуйте спочатку на невеликій непомітній ділянці поверхні, аби переконатися, що спирт не пошкодить ваші меблі.

Спеціальний засіб

Якщо вищеописані методи не допомогли, то спробуйте скористатися спеціальним засобом. Він розроблений безпосередньо для зняття акрилової фарби, тож його можна знайти в магазинах художніх товарів або в інтернеті. Уважно дотримуйтесь інструкцій на засобі, адже кожен розчинник може мати специфічні способи нанесення та видалення.

Раніше, UaPortal поділився, як відбілити віконну раму, щоб вона виглядала як нова.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!