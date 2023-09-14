Як відбілити віконну раму, щоб вона виглядала як нова: простий лайфхак

Очищення пластикових вікон від жовтизни та бруду може бути легким завданням, і все необхідне для цього ви вже маєте на своїй кухні. Ми розкажемо вам, як це зробити, і вам не потрібно буде бігти в магазин за спеціальними засобами для прибирання.

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Якщо ви регулярно видаляєте забруднення з пластикових вікон, такі як бруд, пил і жовті плями, це підвищить їхню тривалість служби і покращить зовнішній вигляд, пише santeplusmag. Помітні жовті плями та брудні розводи не лише негативно впливають на естетичний вигляд вікон, але також створюють сприятливе середовище для росту грибків і бактерій.

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Якщо виникла проблема і ви шукаєте спосіб, як очистити пластикові вікна від жовтизни та бруду, не поспішайте вирушати в магазин за спеціалізованими засобами для прибирання. Усе необхідне для цього ви знайдете на своїй кухні. Вам знадобиться яблучний оцет, кристалічна сода і мийний засіб для посуду, який ви використовуєте щодня.

Ось як очистити пластикові віконні рами:

Розчиніть 4 столові ложки соди в невеликій кількості води. Додайте 4 столові ложки яблучного оцту та мийного засобу для посуду. Добре перемішайте всі компоненти, щоб отримати розчин.

Нанесіть отриманий розчин на віконні одвірки і залиште його там принаймні на 6 годин. Після цього обережно протріть поверхню тканиною, щоб видалити пил та інші забруднення. Потім ретельно промийте косяки великою кількістю води та висушіть їх за допомогою чистої тканини.

Нагадаємо, ми розповіли, як вимити вікна за допомогою народного засобу.

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