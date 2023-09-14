Как отбелить оконную раму, чтобы она выглядела как новая: простой лайфхак

Очистка пластиковых окон от желтизны и грязи может быть легкой задачей, и все необходимое для этого у вас уже есть на своей кухне. Мы расскажем вам, как это сделать, и вам не нужно будет бежать в магазин за специальными средствами для уборки.

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Если вы регулярно удаляете загрязнения из пластиковых окон, таких как грязь, пыль и желтые пятна, это повысит их продолжительность службы и улучшит внешний вид, пишет santeplusmag. Заметные желтые пятна и грязные разводы не только негативно влияют на эстетичный вид окон, но также создают благоприятную среду для роста грибков и бактерий.

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Если возникла проблема и вы ищете способ очистить пластиковые окна от желтизны и грязи, не спешите отправляться в магазин за специализированными средствами для уборки. Все необходимое для этого вы найдете на своей кухне. Вам понадобится яблочный уксус, кристаллическая сода и моющее средство для посуды, которое вы используете каждый день.

Вот как очистить пластиковые оконные рамы:

Растворите 4 столовых ложки соды в небольшом количестве воды. Добавьте 4 столовых ложки яблочного уксуса и моющего средства для посуды. Хорошо размешайте все компоненты, чтобы получить раствор.

Нанесите полученный раствор на оконные косяки и оставьте его там по крайней мере на 6 часов. После этого осторожно протрите поверхность тканью, чтобы удалить пыль и другие загрязнения. Затем тщательно промойте косяки большим количеством воды и высушите их чистой тканью.

Напомним, мы рассказали, как вымыть окна с помощью народного средства.

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