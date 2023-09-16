Як видалити плями від чорниці з одягу: корисні поради та альтернативні методи

Плями від чорниці можуть бути постійною проблемою, коли справа доходить до прання. UAportal підготував корисні поради та методи для ефективного видалення плям від чорниці з одягу, які повернуть речам первісний вигляд.

Видалення плям від чорниці

Щоб ефективно відіпрати плями від чорниці, дотримуйтесь цих практичних підказок:

Дійте швидко: як тільки помітили пляму від чорниці, слід негайно вжити заходів. Чим довше пляма залишається, тим важче її вивести.

Промийте холодною водою: почніть з промивання забрудненої ділянки холодною водою, щоб розчинити пляму і запобігти її подальшому проникненню в тканину.

Нанесіть засіб для виведення плям: після полоскання нанесіть відповідний засіб для виведення плям безпосередньо на пляму. Акуратно втирайте засіб у тканину за допомогою чистої серветки або губки.

Виперіть у звичайному режимі: після обробки плями одяг слід випрати у звичайному режимі, дотримуючись інструкцій з догляду, зазначених на етикетці одяг.

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Альтернативні методи

Якщо пляма від чорниці не зникає після виконання наведених вище порад, можна спробувати альтернативні методи:

Лимонний сік і сіль: вичавіть свіжий лимонний сік на пляму і посипте її сіллю. Акуратно втирайте суміш у тканину і залиште на кілька хвилин. Промийте холодною водою і виперіть, як зазвичай.

Оцет і харчова сода: зробіть пасту, змішавши оцет і харчову соду. Нанесіть пасту на пляму і залиште приблизно на 15 хвилин. Промийте холодною водою і періть, як завжди.

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