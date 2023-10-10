Як покращити самопочуття та підвищити рівень щастя: дієві поради

Ви ніяк не можете позбутися відчуття пригніченості? Ви не відчуваєте щастя від життя? Uaportal розповів про 5 порад, які можуть значно покращити особисте самопочуття та загальну якість життя.

Проявляйте вдячність

Щодня думайте про те, за що ви вдячні. Заведіть щоденник і запишіть туди три речі, які ви цінуєте. Ця проста практика покращує настрій і підвищує рівень щастя.

Проводьте цифрову детоксикацію

Постійне перебування на зв'язку може виснажувати. Робіть перерви від екранів, щоб покращити психічне здоров'я. Заплануйте цифрову детоксикацію. Займіться іншими видами діяльності, наприклад, читанням або проведенням часу з коханими.

Спробуйте техніки заземлення

Техніки заземлення зменшують тривогу. Практикуйте ці методи, коли ви відчуваєте себе перевантаженими. Зосередьтеся на відчуттях і теперішньому моменті. Робіть глибокі вдихи й відчувайте себе зосередженими серед щоденного хаосу.

Займіться медитацією

Медитація культивує внутрішній спокій. Знайдіть тихе місце, сядьте зручно й зосередьтеся на своєму диханні. Спостерігайте за думками без засудження. Почніть з кількох хвилин щодня та поступово збільшуйте час.

Будьте співчутливими до себе

Замініть самокритику на співчуття до себе та прийняття власних помилок чи недосконалостей. Даруйте собі любов і доброту, як близькому другові.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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