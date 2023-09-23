Як усунути жир у трубах раковини: підручні засоби

Усунення жиру в трубах раковини є поширеною проблемою, з якою стикаються багато господарів. UAportal підготував практичні поради ефективного видалення жиру з труб в раковині та підтримання їхньої чистоти і функціональності.

Харчова сода та оцет

Спочатку висипте в каналізацію чашку харчової соди, а потім вилийте чашку оцту. Залиште суміш приблизно на 30 хвилин, щоб вона почала пінитися і розщеплювати жир. Згодом промийте каналізацію гарячою водою, щоб змити рештки.

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Окріп

Закип'ятіть чайник або каструлю з водою і обережно вилийте воду в каналізацію. Гаряча вода допоможе розплавити і змити жир, запобігаючи його накопиченню в трубах. Важливо зазначити, що цей метод можна використовувати лише для металевих або керамічних труб, оскільки виливання окропу в пластикові труби може призвести до їх пошкодження.

Харчова сода і сіль

Змішайте рівні частини солі та харчової соди і висипте їх у каналізацію. Залиште суміш на кілька годин або на ніч, щоб вона розщепила жир. Після цього промийте каналізацію гарячою водою, щоб видалити залишки.

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