Як дізнатися, що ви викликаєте роздратування в співрозмовника: три перевірені способи

Аналізуючи мову тіла інших людей, їхній тон голосу і час реакції, можна легко дізнатися, чи не викликають чиї-небудь дії або просто присутність роздратування. UAportal підготував 3 поради, які допоможуть дізнатися, на що варто звертати увагу при спілкуванні.

Зверніть увагу на мову тіла

Якщо ваш співрозмовник схрещує руки, уникає зорового контакту, демонструє напружений вираз обличчя, часто перериває ваше мовлення або відповідає короткими, уривчастими фразами, то це може бути ознакою того, що людина роздратована вашою присутністю або поведінкою.

Прислухайтесь до тону голосу

Якщо ви помітили зміну в тоні, наприклад, він став більш саркастичним або нетерплячим, це може свідчити про роздратування вашого співрозмовника. До того ж, якщо людина починає говорити голосніше або більш різким тоном, то це говорить про її невдоволеність.

Прослідкуйте за часом реагування

Затримка відповіді або повне ігнорування повідомлень чи дзвінків може свідчити про те, що співбесідник не вдоволений вашою поведінкою.

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