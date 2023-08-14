Як поводитися на першому побаченні: п'ять важливих правил

Перше побачення – це дуже важливий етап у романтичних стосунках, від якого залежить майбутня комунікація двох людей. UAportal підготував п'ять правил, яких варто дотримуватися на першій зустрічі, щоб обов’язково продовжити приємне спілкування.

Будьте хорошим слухачем

Проявляйте непідробний інтерес до історій, думок та досвіду іншої людини. Не переривайте досвіду співрозмовника й не домінуйте в розмові. Активне слухання демонструє повагу й створює про вас позитивне враження.

Уникайте суперечливих тем

Хоч важливо вести змістовні розмови, але на першому побаченні краще уникати суперечливих тем. Зокрема, йдеться про політику, релігію чи будь-що інші, що може призвести до перепалок. Зосередьтеся на легких і приємних моментах, аби підтримати комфортну атмосферу.

Будьте чесними та автентичними

Без чесності неможливо побудувати довіру. Важливо бути собою та не вдавати когось іншого. Відтак ви сприйматимете одне одного без масок, що дозволить оцінити взаємну симпатію.

Поважайте особисті кордони

Звертайте увагу на мову жестів та сигнали іншої людини. Уникайте вторгнення в особистий простір або створення дискомфорту. Завжди питайте згоди, перш ніж ініціювати будь-який фізичний контакт.

Пам'ятайте про телефонний етикет

Тримайте свій ґаджет у беззвучному або віброрежимі. Уникайте постійних перевірок повідомлень. Приділіть співрозмовнику всю увагу, показуючи, свою зацікавленість.

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