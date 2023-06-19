Як вибирати хороше м'ясо: зверніть увагу на колір та запах

Вибір між м'ясом на ринку та в магазині може бути складним завданням, але це не обов'язково так. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть прийняти найкраще рішення при покупці м'яса.

Шукайте правильний колір

При покупці м'яса колір є важливим фактором, який потрібно враховувати. Свіже м'ясо повинне мати рожевий колір, що вказує на його гарну якість. Однак, якщо м'ясо коричневе або сіре, це ознака того, що воно не свіже і може бути небезпечним для вживання.

Також зверніть увагу на мармуровість – жир, розподілений усередині м'яса. М'ясо з великою кількістю мармуру буде ніжнішим і ароматнішим.

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Перевірте текстуру

Текстура м'яса – ще один важливий чинник, який слід звернути увагу. Слід шукати м'ясо пружне, не надто м'яке та не кашеподібне. М'яке м'ясо може бути ознакою того, що воно надто довго пролежало на полиці або було розморожене та повторно заморожене, що може вплинути на його якість.

Понюхайте м'ясо

При покупці м'яса слід довіряти своєму носу. Свіже м'ясо повинно мати чистий, трохи солодкуватий запах. Якщо м'ясо має кислий або схожий на аміак аромат, це може бути ознакою того, що воно зіпсоване та не підлягає вживанню.

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