Як вибрати ідеальну літню сукню

З кожним новим сезоном жінки з нетерпінням чекають на можливість оновити свій гардероб модними сукнями. Вибір ідеального літнього одягу може стати непростим завданням. UAportal підготував кілька корисних порад, щоб зробити цей процес легшим та приємнішим.

Враховуйте форму тіла

При виборі літньої сукні необхідно враховувати особливості фігури. Якщо у вас маленький зріст, вибирайте сукні вище коліна, щоб ноги здавалися довшими. Якщо ви фігуриста, вибирайте одяг з вираженою лінією талії, щоб наголосити на вигинах. Якщо у вас фігура у формі яблука, вибирайте сукні з ампірною талією, які струмують від тіла і привертають увагу до декольти та обличчя.

Вибирайте правильну тканину

Вибір правильної тканини має вирішальне значення, коли йдеться про літні сукні. Легкі тканини, що дихають, такі як бавовна, льон і віскоза, ідеально підходять для спекотних літніх днів, тому що в них вам буде прохолодно і комфортно. Уникайте важких матеріалів, таких як шерсть, твід та оксамит, тому що в них вам буде спекотно та некомфортно.

Експериментуйте з квітами та принтами

Літо - ідеальний час для експериментів з квітами та принтами. Вибирайте яскраві кольори та сміливі принти, щоб додати веселощів та грайливості у ваш літній гардероб. Квіткові, тропічні та геометричні принти також популярні варіанти для літніх суконь.