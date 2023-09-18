Як вибрати соковитий і дозрілий кавун: п'ять основних правил

Якщо ви частенько не можете вибрати стиглого та смачного кавуна, то не хвилюйтеся. Uaportal підготував кілька порад, які допоможуть вам придбати ідеальний фрукт.

Шукайте жовту пляму

Ця ділянка, також відома як польова пляма, є місцем, на якому плід лежав на землі. Стиглий кавун матиме кремово-жовту або оранжево-жовту помітку. Якщо пляма зелена або біла, це означає, що фрукт ще не повністю дозрів.

Перевірте, чи не тьмяна шкірка

Блискуча або глянцева шкірка може свідчити про те, що кавун недозрілий. З іншого боку, тьмяна свідчить про те, що він дозрів і готовий до вживання.

Постукайте та послухайте

Щоб визначити, чи стиглий кавун, постукайте по ньому й прислухайтеся до глибокого, порожнистого звуку. Він повинен бути резонансним. Якщо ж звучання глухе або плоске, то це може свідчити про те, що кавун ще не дозрів.

Вибирайте важкий кавун

Стиглий кавун буде щільним і важким через високий вміст води.

Шукайте однорідну форму

Зрештою, шукайте кавун з рівномірною формою. Уникайте кавунів з неправильною формою або горбками, оскільки вони можуть свідчити про нерівномірне дозрівання.

Раніше, UaPortal поділився, як правильно зберігати калину на зиму для десертів, чаїв, морсів.

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