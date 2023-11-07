Як обрати стиглі банани без ГМО: корисний лайфхак

Банани люблять як діти, так і дорослі. Проте не всі знають, як обрати ідеальні фрукти в магазині чи на ринку, щоб принести додому продукт без ГМО. UAportal з'ясував це і готовий поділитися з вами секретами.

Як вибрати стиглі банани серед численних пропозицій

1. Колір:

Обирайте банани, які мають рівномірний жовтий колір, без зелених плям. Рівномірний жовтий відтінок свідчить про стиглість.

2. Аромат:

Шукайте насичений, фруктовий банановий аромат. Чудовий аромат означає ідеально стиглий банан.

3. Коричневі крапки:

Допускається наявність коричневих крапок або цяточок на бананах. Вони не свідчать про псування, а скоріше вказують на те, що фрукт досягає оптимальної стиглості.

4. Текстура:

На дотик банан повинен бути твердим і щільним. Уникайте бананів з м'якою або кашоподібною текстурою, оскільки вони можуть бути перезрілими або зіпсованими. Майте на увазі, що будь-які чорні плями, ознаки гнилі або грибка.

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Як обрати банани без ГМО

Якщо ви не впевнені, які банани не містять ГМО, звертайте увагу не тільки на зовнішній вигляд, але й на інформацію на етикетці. На етикетці повинні бути вказані важливі деталі про продукт, і цю інформацію можна розшифрувати за допомогою цифр.

Шукайте банани з кодами 4011 та 94011. Це органічні банани, вирощені без використання хімікатів і без генетичної модифікації. З іншого боку, уникайте бананів з п'ятизначним кодом, що починається на "8". Ці банани не є натуральними і їх не варто купувати.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани, щоб вони зберігались значно довше.

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