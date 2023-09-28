Як вимити мікрохвильову піч до блиску: пʼять основних порад

UAportal підготував практичні поради, як очистити мікрохвильовку до блиску. Дотримуйтесь цих методів, щоб мікрохвильовка завжди виглядала якнайкраще.

Оцет і вода

Почніть зі змішування рівних частин оцту і води в посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності близько п'яти хвилин. Пара, створена сумішшю, допоможе розчинити залишки їжі або плями всередині мікрохвильової печі. Після цього обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі вологою ганчіркою або губкою.

Лимонний сік

Вичавіть сік одного лимона в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, наповнену водою. Поставте ємність у мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності протягом трьох-п'яти хвилин. Утворена пара допоможе розм'якшити будь-який бруд або плями.

Після закінчення часу залиште миску всередині на кілька хвилин, щоб дати випару подіяти. Потім обережно дістаньте миску і протріть внутрішню поверхню чистою ганчіркою або губкою.

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Харчова сода

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу стійким плямам або залишкам їжі. Залиште суміш на 15 хвилин, щоб вона почала діяти. Потім вологою ганчіркою або губкою витріть пасту разом із брудом і нагаром.

Очищення знімних частин

Якщо ваша мікрохвильова піч має знімний поворотний столик або будь-які інші знімні частини, обов'язково вийміть їх і почистіть окремо. Вимийте їх теплою мильною водою і ретельно прополощіть перед тим, як покласти назад.

Регулярно протирайте зовнішню поверхню.

Щоб мікрохвильова піч залишалася чистою та блискучою, важливо регулярно протирати її зовнішню поверхню. Використовуйте м'який миючий розчин і м'яку тканину для очищення зовнішніх поверхонь, зокрема панелі керування та дверцят.

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