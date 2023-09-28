Как вымыть микроволновку до блеска: пять основных советов

UAportal подготовил практические советы, как очистить микроволновку до блеска. Следуйте этим методам, чтобы микроволновка всегда выглядела как можно лучше.

Уксус и вода

Начните со смешивания равных частей уксуса и воды в сосуде, пригодном для использования в микроволновке. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности около пяти минут. Пар, созданный смесью, поможет растворить остатки пищи или пятна внутри микроволновки. После этого осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой или губкой.

Лимонный сок

Выжмите сок одного лимона в миску, пригодную для использования в микроволновке, наполненную водой. Поставьте емкость в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности в течение трех-пяти минут. Образовавшаяся пара поможет размягчить любую грязь или пятна.

По истечении времени оставьте миску внутри на несколько минут, чтобы дать испарению действовать. Затем осторожно достаньте миску и протрите внутреннюю поверхность чистой тряпкой или губкой.

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Пищевая сода

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите ее на внутреннюю поверхность микроволновки, уделяя особое внимание стойким пятнам или остаткам пищи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы она начала действовать. Затем влажной тряпкой или губкой протрите пасту вместе с грязью и нагаром.

Очистка съемных частей

Если ваша микроволновка имеет съемный поворотный столик или любые другие съемные части, обязательно извлеките их и почистите отдельно. Вымойте их теплой мыльной водой и тщательно прополощите перед тем, как положить обратно.

Регулярно протирайте наружную поверхность.

Чтобы микроволновка оставалась чистой и блестящей, важно регулярно протирать ее внешнюю поверхность. Используйте мягкий моющий раствор и мягкую ткань для очистки наружных поверхностей, в том числе панели управления и дверцы.

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