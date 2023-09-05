Як вирощувати пілею кімнатну: основні поради по догляду

Пілея кімнатна, широко відома як китайська грошова рослина, є візуально приваблива квітка з унікальними, схожими на подушечки лілії, листками. UaPortal підготував поради, які допоможуть вам правильно доглядати за вазонком.

Умови вирощування

Тримайте рослину в теплому місці, в якому взимку підтримується мінімальна температура 12°C. Дуже важливо уникати потрапляння на неї інтенсивного полуденного або післяобіднього сонця, оскільки це може призвести до опіків листя.

Правильне висадження

Коли приносите пілею з магазину, зазвичай немає потреби витягувати її з пластикового горщика, якщо тільки вона не вкоренилася. Просто помістіть рослину в декоративний горщик. Однак, якщо помітите, що з дна горщика з'являється коріння, то настав час для пересадки.

Використовуйте суміш з 2 частин ґрунтового компосту (або безторф'яного універсального компосту) і 1 частини перегною. Переконайтеся, що на дні горщика є належні дренажні отвори, що запобігають перезволоженню.

Догляд за рослиною

Під час активного вегетаційного періоду, який зазвичай триває з весни до осені, важливо регулярно поливати пілею. Однак, щоб уникнути надмірного зволоження, дайте верхнім декільком сантиметрам компосту підсохнути між поливами. Після цього, переконайтеся, що надлишок води стікає, оскільки рослина не любить сидіти в холодному та вологому ґрунті.

Взимку зменште частоту поливу. Окрім цього, раз на місяць насичуйте ґрунт розведеним добривом для кімнатних рослин, щоб забезпечити рослину необхідними поживними речовинами. Щоб зберегти глянцевий вигляд і уникнути скупчення пилу, час від часу протирайте листя.

Поширені проблеми

Якщо помічаєте жовтий або коричневий колір листочків біля основи пілеї, не варто хвилюватися, адже це старе листя, яке природним чином відмирає та опадає.

Листя, що згинається або скручується, часто є ознакою недостатнього освітлення. Тому в такому випадку забезпечте рослині доступ до непрямого сонячного світла. З іншого боку, коричневі плями на листках можуть також з’явитися внаслідок сонячних опіків.

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