Садівники пояснили, коли треба обрізати японські клени, щоб не нашкодити рослині

Японські клени є одними з дерев, які найчастіше фотографують у світі. Ці рослини приваблюють людей у ​​сади по всьому світу.

Але більшість японських кленів не просто створюють такі приголомшливі форми самі по собі. Залишені напризволяще, вони можуть стати переповненими та дещо деформованими, повідомляє Express.co.uk.

Обрізка цієї рослини спрямована на виявлення найкращого в японському клені, не намагаючись змінити його загальну форму. Іншими словами, наведення порядку, а не внесення серйозних змін.

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Зима – найкращий час для зрізання японських кленів, щоб "уникнути кровотечі соком", що витікає з дерева. Оптимально це робити з листопада по січень, а обрізка у серпні чи вересні може нашкодити рослині.

Краще обрізати клен, коли холодно, щоб дерево не втрачало сік. Інакше це може в кінцевому підсумку послабити рослину.

Коли рослина взимку перебуває в стані спокою, садівники зможуть легко побачити форму дерева без будь-якого листя на шляху. Коли настає час обрізки, садівники повинні просто видалити погано розташовані або схрещені пагони, щоб заохочувати ріст хорошого каркасу гілок.

Нагадаємо, ми вже писали, коли обрізати іриси.

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