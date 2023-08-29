Садоводы объяснили, когда надо обрезать японские клены, чтобы не навредить растению

Японские клены являются одними из деревьев, которые чаще всего фотографируют в мире. Эти растения привлекают людей в сады по всему миру.

Но большинство японских кленов не просто создают такие потрясающие формы сами по себе. Оставленные на произвол судьбы, они могут стать переполненными и несколько деформированными, сообщает Express.co.uk.

Обрезка этого растения направлена ​​на выявление лучшего в японском клене, не пытаясь изменить его общую форму. Другими словами, наведение порядка, а не внесение серьезных изменений.

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Зима – лучшее время для срезки японских кленов, чтобы "избежать кровотечения соком", вытекающим из дерева. Оптимально это делать с ноября по январь, а обрезка в августе или сентябре может навредить растению.

Лучше обрезать клен, когда холодно, чтобы дерево не теряло сок. Иначе это может в конечном счете ослабить растение.

Когда растение зимой находится в состоянии покоя, садоводы смогут легко увидеть форму дерева без каких-либо листьев на пути. Когда приходит время обрезки, садоводы должны просто удалить плохо расположенные или скрещенные побеги, чтобы поощрять рост хорошего каркаса ветвей.

Напомним, мы уже писали, когда обрезали ирисы.

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