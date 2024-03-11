Як виростити ідеальний урожай цибулі: дієві поради

Цибуля - це універсальна культура, яку можна вирощувати різними методами. Це може бути як сівба насіння, так і використання розсади чи сіянки.

Для забезпечення раннього врожаю ідеально підходить метод вирощування з сіянки. Саме в цей спосіб найчастіше і садять цибулю. Всіма секретами вирощування рослини поділились в ТСН.

Хитрощі вирощування цибулі

Підготовка сіянки починається відразу після збору врожаю: відбирають найкращі цибулини до трьох сантиметрів у діаметрі. Важливо забезпечити сіянці належну сушку – вона має пройти просто неба протягом одного тижня.

Посадку цибулі можна запланувати на ранню весну, як тільки зійде сніг.

Рослині не підходить кислий ґрунт, тому рекомендується ще з осені підготувати землю, додавши доломітове борошно.

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Оптимальне місце для грядок з цибулею – поруч з морквяними грядками, адже морква ефективно захищає цибулю від шкідників — мух.

Підготуйте рядочки для посадки з інтервалом у 30 сантиметрів та висадіть цибулини у рихлий ґрунт, залишаючи між ними відстань 8-10 см.

Цибуля витримує низькі температури, однак для забезпечення раннього збору врожаю, можливе накриття посівів. У випадку заморозків, особливо вночі, це буде корисно.

Приблизно через місяць після висадки рекомендується внести цибулі підживлення. Варто уникати застосування свіжого гною та хлористого калію, натомість віддати перевагу фосфору.

Важливо запобігти формуванню кірки на поверхні ґрунту. Щоб цього уникнути, слід регулярно розпушувати землю після дощу чи поливання, що допоможе зберегти вологість та забезпечить доступ кисню до коренів.

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У подальшому догляді за цибулею необхідно забезпечити регулярний полив, розпушування ґрунту та боротьбу з бур’янами. Також слід стежити за тим, щоб на рослинах не оселилася попелиця.

Якщо цибулю вирощують з насіння, важливо проводити проріджування. Коли у рослин з’являться декілька листків, слід зменшити їх кількість, залишаючи між ними відстань у 4-5 см. При проріджуванні важливо виймати надлишкові рослини разом з корінням. Після цього потрібно акуратно ущільнити ґрунт довкола цибулі, але підгортати не треба.

Як уникнути стрілкування рослини

Щоб запобігти стрілкуванню цибулі, слід уважно стежити за методами посадки, догляду та зберігання. Однією з причин може бути занадто раннє висаджування у відкритому ґрунті, особливо якщо коріння пошкоджується через нічні морози. Це може призвести до того, що цибулина не матиме достатньо сил для нормального розвитку, і вона може вдатися до стрілкування як способу розмноження через насіння.

Раніше городники назвали чотири рослини, які варто посадити поряд з цибулею, щоб збільшити врожайність.

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