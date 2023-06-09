Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Щоб мати щедрий та здоровий урожай цибулі, треба знати кілька секретів догляду за рослиною. Так ви не будете щороку запитувати, чому ж цибуля знову не вродила.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, що перед посадкою цибулини треба замочити на три години у розчині солі: 1 ст. ложка на 1 л води. Потім дві години потримайте в темному розчині марганцю. Після цього обов'язково промийте.

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Аби не було цибулиної мухи, треба виконувати наступні кроки:

Коли 'явиться перший лист, полийте цибулю водою.

Потім робимо розчин: 2 ст. ложки нашатирного спирту розбавляємо на відро води. На шість погонних метрів йде три відра.

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Через 10-14 днів полив за тією ж схемою, але замість нашатирю 1 ст. ложка солі на 1 л води.

Через 10 днів за тією самою схемою поливаємо міцним розчином марганцівки.

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Також цибулю треба підживлювати. Ця рослина дуже любить дріжджовий настій: 100 г дріжджів на відро. Настоювати треба одну годину, потім полити простою водою, а за кілька годин підгодовуйте. Через добу ще раз полийте простою водою.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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