Лук всегда будет родить: три важных секрета ухода за растением от огородников

Чтобы обладать щедрым и здоровым урожаем лука, нужно знать несколько секретов ухода за растением. Так вы не будете каждый год спрашивать, почему же лук снова не уродил.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, что перед посадкой луковицы нужно замочить на три часа в растворе соли: 1 ст. ложки на 1 л воды. Затем подержите два часа в темном растворе марганца. После этого обязательно промойте.

Читайте также: Чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай

Чтобы не было луковиной мухи, нужно выполнять следующие шаги:

Когда появится первый лист, полейте лук водой.

Затем делаем раствор: 2 ст. ложки нашатырного спирта разбавляем на ведро воды. На шесть погонных метров идет три ведра.

Видео дня

Через 10-14 дней полив по той же схеме, но вместо нашатыря 1 ст. ложка соли в 1 л воды.

Через 10 дней по той же схеме поливаем крепким раствором марганцовки.

Читайте также: Четыре "каприза" перца: что не любит этот овощ

Также лук нужно подкармливать. Это растение очень любит дрожжевой настой: 100 г дрожжей на ведро. Настаивать нужно один час, затем полить простой водой, а через несколько часов подкармливайте. Через сутки еще раз полейте простой водой.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!