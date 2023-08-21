Як виростити пізні помідори: три кроки для ефективного дозрівання плодів

Коли температура починає знижуватися, нерідко можна побачити кілька зелених помідорів, що залишилися на кущах. UaPortal підготував поради, які підкажуть, що слід зробити, щоб ви насолодилися чудовим смаком повністю дозрілих помідорів.

Особливості дозрівання помідорів

Рослини томатів зазвичай плодять з червня до перших заморозків. Однак, коли дні стають коротшими, процес дозрівання сповільнюється, що ускладнює процес повного достигання плодів, які розвиваються восени.

Щоб помідори мали найкращий смак, їх слід залишити дозрівати на лозі, тобто залишити їх на рослині якомога довше. Потім слід розглянути можливість збору врожаю для дозрівання в приміщенні.

Як отримати дозрілі та смачні помідори

Спочатку на грядці або в теплиці потрібно видалити всі квіти, що залишилися на рослині. Цей цвіт не має шансів перетворитися на плід, тому прибравши його, можна перенаправити енергію рослини на дозрівання вже наявних плодів. До початку осені рослини томатів повинні сформувати три-чотири плодові китиці. Щоб забезпечити дозрівання всіх цих плодів, потрібно позбутися верхівки кожної рослини. Просто зріжте на головному стеблі пару листків над верхнім пучком зелених помідорів. Окрім цього, видалення зайвого листя з рослини забезпечить максимальне проникнення світла, що сприятиме кращому процесу дозрівання. Як тільки температура почне знижуватися, прийшов час збирати помідори й заносити їх у приміщення. Щоб прискорити процес дозрівання, зберігайте їх у коробці або паперовому пакеті разом зі стиглим бананом. Ці фрукти виділяють етилен, газ, пов'язаний з дозріванням фруктів, який може допомогти прискорити дозрівання помідорів.

Раніше, UaPortal розповів про рослини, які потрібно обрізати зараз, аби мати здорові квіти наступного року.

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