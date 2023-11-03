Як захистити зливний бачок від іржі та накипу: корисні лайфхаки

Доглядайте за зливним бачком без іржі та накипу

UAportal підготував лайфхаки, які прискорять та полегшать процедуру прибирання в туалеті. Приготуйтеся попрощатися з агресивними хімічними засобами для чищення, адже вам знадобляться лише народні засоби.

Білий оцет

Почніть з того, що перекрийте подачу води в унітаз, а потім повністю спорожніть зливний бачок шляхом багаторазового змиву. Залийте оцет у зливний бачок унітаза до повного заповнення.

Залиште його на кілька годин або на ніч, щоб оцет розщепив іржу та накип. Нарешті, знову увімкніть подачу води, змийте унітаз кілька разів і переконайтеся, що всередині зливного бачка немає іржі та вапняного нальоту.

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Кока-кола

Налийте колу в зливний бачок до повного наповнення і залиште його на кілька годин. Вуглекислий газ і лимонна кислота, що містяться в кока-колі видаляють будь-яку іржу або накип.

Потім змийте воду в унітазі ще кілька разів, щоб переконатися, що вся кола була змита. Зливний бачок унітаза залишиться чистим і блискучим, як новенький.

Розчин води та соди

За допомогою лійки наповніть сумішшю зливний бачок до повного заповнення. Залиште розчинений продукт на кілька годин або на ніч, щоб розчинити іржу або накип.

Після закінчення періоду очікування знову увімкніть подачу води і змийте унітаз кілька разів, щоб ретельно промити зливний бачок. За допомогою цього простого прийому можна підтримувати туалет в чистоті від іржі та накипу без використання агресивних хімікатів або дорогих засобів для чищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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