Как защитить сливной бачок от ржавчины и накипи: полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые ускорят и облегчат процедуру уборки в туалете. Приготовьтесь попрощаться с агрессивными химическими чистящими средствами, ведь вам понадобятся только народные средства.

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Белый уксус

Начните с того, что перекройте подачу воды в унитаз, а затем полностью опорожните сливной бачок путем многократного смыва. Залейте уксус в сливной бачок унитаза до полного заполнения.

Оставьте его на несколько часов или на ночь, чтобы уксус расщепил ржавчину и накипь. Наконец, снова включите подачу воды, смойте несколько раз унитаз и убедитесь, что внутри сливного бачка нет ржавчины и известкового налета.

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Кока-кола

Налейте круг в сливной бачок до полного наполнения и оставьте его на несколько часов. Углекислый газ и лимонная кислота, содержащиеся в кока-коле, удаляют любую ржавчину или накипь.

Затем смойте воду в унитазе еще несколько раз, чтобы убедиться, что весь круг был смыт. Сливной бачок унитаза останется чистым и блестящим, как новенький.

Раствор воды и соды

С помощью воронки наполните смесью сливной бачок до полного заполнения. Оставьте растворенный продукт на несколько часов или на ночь, чтобы растворить ржавчину или накипь.

По окончании периода ожидания снова включите подачу воды и смойте несколько раз унитаз, чтобы тщательно промыть сливной бачок. С помощью этого простого приема можно поддерживать туалет в чистоте от ржавчины и накипи без использования агрессивных химикатов или дорогостоящих чистящих средств.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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