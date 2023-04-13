Кава та апельсин: як прибрати запах сигарет з приміщення

Курити чи ні – вибір індивідуальний. Та часто курці псують якість життя своїм сусідам та співмешканцям, залишаючи після себе сигаретний сморід, який стійко в’їдається у всі поверхні. Що робити, щоб вивести неприємний запах підкаже UaPortal.

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Швидке прибирання

Якщо у вашому будинку побував курець, але при цьому у вас ніхто не курить, достатньо буде провести експрес-прибирання, яке знищить неприємний запах.

Мокрі рушники

Повісьте мокрі рушники у приміщенні – вони добре вбирають запах сигарет.

Протяг

Провітрювання приміщення – найшвидший спосіб позбутися сигаретного смороду у приміщенні.

Натуральні ароматизатори

Поріжте лимон чи апельсин та розкладіть їх на тарілках у різних кімнатах – вони нейтралізують неприємні запахи. Також, можна використовувати каву – просто розкладіть зерна у різних кімнатах.

Свічки і масла

Замаскувати неприємний запах можна за допомогою ефірних олій та ароматичних свічок.

Кориця

Добре бореться з неприємними запахами кориця: покладіть палички кориці, загорнуті у фольгу у розігріту духовку. За кілька хвилин відкрийте дверцята духовки та насолоджуйтесь ефектом.

Лавровий лист

Підпаліть кілька листочків лавру та загасіть їх так, щоб вони тліли. Обійдіть всі приміщення. Провітріть квартиру.

Оцет

У боротьбі з неприємним запахом може допомогти оцет: розведіть його у воді у пропорціях 1:2. Протріть цим розчином поверхні. Провітріть приміщення.

Сода

Сода є хорошим поглиначем запахів. Її треба розсипати по підлозі на добу, а потім пропилососити.

Генеральне прибирання

Якщо у вас є час, можете зробити генеральне прибирання: потрібно ретельно помити всі поверхні та провітрити всі речі. Крім того, зняти та випрати штори, покривала, почистити м’які меблі.

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