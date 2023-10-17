Кавовий скраб для тіла: як його приготувати вдома

Зробіть свою процедуру догляду за шкірою більш різноманітною, скориставшись цими дивовижними ідеями кавових скрабів. Від базових до освітлюючих та антицелюлітних варіантів, дізнайтеся, як створити ці рецепти своїми руками для здорової та осяйної шкіри.

UAportal розкриває секрети омолоджуючого кавового скрабу разом з порадами від експертів.

Ось три варіанти кавового скрабу, які ви можете спробувати:

Базовий кавовий скраб:

Змішайте 1/2 склянки меленої кави з 1/4 склянки кокосової олії та 1/4 склянки коричневого цукру. Нанесіть скраб на вологу шкіру круговими рухами, змийте і нанесіть зволожуючий крем.

Читайте також: Дермапланінг: як зробити свою шкіру сяючою та гладкою

Освітлюючий кавовий скраб:

Приготуйте базовий рецепт і додайте сік половини лимона і столову ложку меду. Лимонний сік допомагає освітлити темні плями, а мед додає вологу та антибактеріальні властивості.

Антицелюлітний кавовий скраб:

Для боротьби з целюлітом додайте 1/4 склянки завареного зеленого чаю і столову ложку морської солі до основного кавового скрабу. Зелений чай зменшує запалення, а морська сіль сприяє кровообігу.

Отримайте максимальну користь від кавового скрабу, скориставшись цими порадами:

Наносьте скраб під душем під теплою водою і парою. Це допоможе відкрити пори для кращого результату.

Використовуйте м'які кругові рухи, щоб уникнути подразнення шкіри.

Ретельно змийте скраб, щоб його залишки не викликали проблем зі шкірою.

Зволожте шкіру після змивання.

Збагатіть свій кавовий скраб цими додатковими інгредієнтами:

1. Кориця: додавання чайної ложки кориці посилює кровообіг і додає приємного аромату.

2. Кокосове молоко: замініть кокосову олію кокосовим молоком у базовому рецепті для додаткового зволоження. Воно живить і зволожує шкіру вітамінами та жирними кислотами.

3. Екстракт ванілі: додайте кілька крапель екстракту ванілі, щоб побалувати шкіру, надавши їй заспокійливого аромату.

Нагадаємо, ми підготували огляд відмінностей та переваг пілінгу і скрабування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!