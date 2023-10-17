Кофейный скраб для тела: как его приготовить дома
Сделайте свою процедуру ухода за кожей более разнообразной, воспользовавшись этими удивительными идеями кофейных скрабов. От базовых до осветительных и антицеллюлитных вариантов узнайте, как создать эти рецепты своими руками для здоровой и сияющей кожи.
UAportal раскрывает секреты омолаживающего кофейного скраба вместе с советами от экспертов.
Вот три варианта кофейного скраба, которые вы можете попробовать:
Базовый кофейный скраб:
Смешайте 1/2 стакана молотого кофе с 1/4 стакана кокосового масла и 1/4 стакана коричневого сахара. Нанесите скраб на влажную кожу круговыми движениями, смойте и нанесите увлажняющий крем.
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Осветляющий кофейный скраб:
Приготовьте базовый рецепт и добавьте сок половины лимона и столовую ложку меда. Лимонный сок помогает осветить темные пятна, а мед придает влагу и антибактериальные свойства.
Антицеллюлитный кофейный скраб:
Для борьбы с целлюлитом добавьте 1/4 стакана заваренного зеленого чая и столовую ложку морской соли к основному кофейному скрабу. Зеленый чай уменьшает воспаление, а морская соль способствует кровообращению.
Получите максимальную пользу от кофейного скраба, воспользовавшись этими советами:
- Наносите скраб под душем под теплой водой и паром. Это поможет открыть поры для лучшего результата.
- Используйте мягкие круговые движения, чтобы избежать раздражения кожи.
- Тщательно смойте скраб, чтобы его остатки не вызывали проблем с кожей.
- Увлажните кожу после смывания.
Обогатите кофейный скраб этими дополнительными ингредиентами:
- 1. Корица: добавление чайной ложки корицы усиливает кровообращение и придает приятный аромат.
- 2. Кокосовое молоко: замените кокосовое масло кокосовым молоком в базовом рецепте для дополнительного увлажнения. Оно питает и увлажняет кожу витаминами и жирными кислотами.
- 3. Экстракт ванили: добавьте несколько капель экстракта ванили, чтобы побаловать кожу, придав ей успокаивающий аромат.
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