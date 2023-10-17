Кофейный скраб для тела: как его приготовить дома

Сделайте свою процедуру ухода за кожей более разнообразной, воспользовавшись этими удивительными идеями кофейных скрабов. От базовых до осветительных и антицеллюлитных вариантов узнайте, как создать эти рецепты своими руками для здоровой и сияющей кожи.

UAportal раскрывает секреты омолаживающего кофейного скраба вместе с советами от экспертов.

Вот три варианта кофейного скраба, которые вы можете попробовать:

Базовый кофейный скраб:

Смешайте 1/2 стакана молотого кофе с 1/4 стакана кокосового масла и 1/4 стакана коричневого сахара. Нанесите скраб на влажную кожу круговыми движениями, смойте и нанесите увлажняющий крем.

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Осветляющий кофейный скраб:

Приготовьте базовый рецепт и добавьте сок половины лимона и столовую ложку меда. Лимонный сок помогает осветить темные пятна, а мед придает влагу и антибактериальные свойства.

Антицеллюлитный кофейный скраб:

Для борьбы с целлюлитом добавьте 1/4 стакана заваренного зеленого чая и столовую ложку морской соли к основному кофейному скрабу. Зеленый чай уменьшает воспаление, а морская соль способствует кровообращению.

Получите максимальную пользу от кофейного скраба, воспользовавшись этими советами:

Наносите скраб под душем под теплой водой и паром. Это поможет открыть поры для лучшего результата.

Используйте мягкие круговые движения, чтобы избежать раздражения кожи.

Тщательно смойте скраб, чтобы его остатки не вызывали проблем с кожей.

Увлажните кожу после смывания.

Обогатите кофейный скраб этими дополнительными ингредиентами:

1. Корица: добавление чайной ложки корицы усиливает кровообращение и придает приятный аромат.

2. Кокосовое молоко: замените кокосовое масло кокосовым молоком в базовом рецепте для дополнительного увлажнения. Оно питает и увлажняет кожу витаминами и жирными кислотами.

3. Экстракт ванили: добавьте несколько капель экстракта ванили, чтобы побаловать кожу, придав ей успокаивающий аромат.

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