Скраб или пилинг: что выбрать и какой эффект они имеют

Когда дело доходит до ухода за кожей, отшелушивание играет решающую роль в поддержании здорового и сияющего цвета лица. Два наиболее распространенных метода отшелушивания – пилинг и скраб. UAportal подготовил обзор отличий и преимуществ этих двух средств.

Способ действия

Пилинг подразумевает использование химических эксфолиантов, таких как альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA), для мягкого растворения отмерших клеток кожи. Скрабивание – это физический метод отшелушивания, который использует мелкие гранулы или частицы для механического удаления отмерших клеток кожи с помощью трения. Оба метода эффективны, но отличаются подходом.

Уровень отшелушивания

Пилинг обычно обеспечивает более глубокое отшелушивание по сравнению со скрабованием. Химические эксфолианты проникают в кожу и влияют на несколько слоев отмерших клеток, что обеспечивает тщательное и равномерное отшелушивание.

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Скрабование, с другой стороны, удаляет только омертвевшие клетки на поверхности, обеспечивая более поверхностную очистку. Глубина требуемой чистки может зависеть от индивидуальных особенностей кожи и пожеланий.

Чувствительность кожи

Хотя пилинг подходит для большинства типов кожи, люди с чувствительной кожей могут иметь раздражение или красноту из-за химической природы эксфолиантов. Скрабование, как правило, считается более предпочтительным для чувствительной кожи, поскольку позволяет лучше контролировать давление и интенсивность отшелушивания. Однако важно выбирать мягкие скрабы и избегать чрезмерного нажатия, чтобы предотвратить повреждение кожи.

Потребности в использовании

Пилинг особенно полезен для лечения гиперпигментации, шрамов от акне и устранения неравномерного тона кожи. Процесс химического отшелушивания помогает ускорить обновление клеток кожи и сделать цвет лица более ярким. С другой стороны, скраб может быть отличным средством для борьбы с огрубевшей текстурой, укупоренными порами и способствовать разглаживанию поверхности кожи.

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