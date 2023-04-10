Лаванда та нашатир: дієві лайфхаки для боротьби із пліснявою

Навіть найохайніша господиня може зіткнутись у пліснявою у домі. Ця проблема з‘являється через підвищену вологість у приміщенні. Спершу необхідно усунути саму причину появи цвілі, адже скільки б ви не боролись із нею, вона буде з‘являтись знову і знову.

UaPortal підібрав для вас дієві способи боротьби із цвіллю.

Ефірна олія лаванди

Лавандова ефірна олія має не лише приємний аромат, але й ефективно бореться із пліснявою. Для приготування суміші проти плісняви на основі лаванди візьміть 200 мл. води та додайте 15 крапель ефірної олії лаванди. Нанесіть на плісняву та зачекайте від 15 до 30 хв. в залежності від ступеню забруднення. Також ефективно очистити плісняву допоможе олія чайного дерева.

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Нашатирний спирт

Якщо цвілі дуже багато, у боротьбі із нею допоможе нашатирний спирт. Для приготування суміші на основі нашатирного спирту змішайте у рівних частинах нашатирний спирт з водою. Попередньо одягніть рукавиці та захист для дихання. Обробіть сумішшю цвіль та залишіть на 1 -1,5 години. Змийце залишки цвілі.

Перекис водню

Перекис допоможе швидко видалити плісняву. Нанесіть нерозбавлений перекис на місця, уражені цвіллю. Залишіть на 15 хвилин та змийте.

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