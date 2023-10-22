Lenovo презентували доступний ігровий монітор з роздільною здатністю 2K: Legion R27q

Китайський технологічний гігант Lenovo представив свій новітній ігровий монітор Legion R27q, пропонуючи геймерам доступне, але багатофункціональне рішення.

Серцем цього ігрового монітора є 27-дюймовий РК-дисплей, оснащений технологією FastIPS, що забезпечує чітку роздільну здатність QHD і вражаючу частоту оновлення 165 Гц, яку можна розігнати до блискучих 180 Гц.

Геймери оцінять регульований час відгуку GTG (відтінки сірого до сірого), який коливається від 1 до 5 мілісекунд, що забезпечує мінімальну затримку введення в динамічних ігрових сценаріях.

Legion R27q вирізняється винятковою передачею кольору. Він охоплює 90% колірного охоплення DCI-P3 і вражаючі 99% sRGB, що робить його чудовим вибором для геймерів, яким потрібні яскраві зображення.

Lenovo також інтегрувала підтримку розширеного динамічного діапазону HDR400, що ще більше покращує візуальні враження. Крім того, монітор оснащений технологією захисту очей EyeSafe 2.0, що піклується про здоров'я ваших очей під час тривалих ігрових сесій.

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Завдяки портам HDMI 2.1 монітор легко підключається до новітніх ігрових приставок і ПК, забезпечуючи сумісність з ними. Наявність роз'єму для навушників покращує якість звуку, дозволяючи геймерам повністю зануритися в ігровий світ.

Ергономічність не залишилася поза увагою, оскільки Legion R27q постачається з регульованою підставкою, яка дозволяє регулювати висоту, нахил і поворот, гарантуючи, що ви зможете знайти ідеальний кут огляду для ваших ігрових потреб.

Приємно відзначити, що Lenovo позиціонує цей ігровий монітор за привабливою ціною, що робить його доступним для широкої аудиторії. Legion R27q з'явиться на китайському ринку 23 жовтня за конкурентною ціною 1099 юанів (150 доларів США).

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