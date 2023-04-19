Краще уникати подорожей туди: названі найбільш небезпечні країни для туристів

Збираєтесь у відпустку, але не знаєте, яку саме країну обрати? До деяких країн краще не літати цього року. UaPortal склав рейтинг найбільш небезпечних країн для туризму.

1. Сомалі

З 1988 року на території цієї країни йде громадянська війна, яка вже забрала життя 500 тисяч людей. У країні постійно відбуваються теракти, панує повний хаос та анархія.

2. Сирія

У 2011 році у Сирії розпочалась громадянська війна, яка забрала життя у сотень тисяч людей та домівки у мільйонів.

3. Лівія

Війна на території цієї країни завершилась ще у 2015 році, але там досі неспокійно: діють опозиційні угруповання, які постійно між собою конфліктують.

4. Афганістан

Попри завершення у 2015 році активних бойових дій, у країні відбуваються постійні теракти та процвітає торгівля наркотиками.

5. Ємен

На території цієї країни триває війна між хуситами та коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії.

6. ЦАР

З 2012 року тут триває війна між християнами та мусульманами. Загинули тисячі людей.

7. Демократична республіка Конго

Тут постійно спалахує громадянська війна, а поступове виведення миротворців ООН призвело до різкого зростання злочинності.

8. Судан та Південний Судан

Нещодавно від Судану відділились південні регіони та тривають повстання місцевих сепаратистів. У 2017 році у країні спалахнув голод, який забрав життя десятків тисяч людей.

9. Венесуела

У країні величезний рівень інфляції та дефіцит продуктів.

10. Ірак

Ісламісти у цій державі було переможені у 2018 році, але теракти досі тривають.

11. Пакистан

Сусідні з Афганістаном провінції Пакистану контролюють терористичні угруповання. Тут відбуваються теракти та заворушення. Крім того, у країні дуже підозріло відносяться до іноземців.

12. Колумбія

Тут тривають постійні сутички між урядом та партизанами з ФАРК. Крім того, в країні процвітає торгівля наркотиками та нерідко викрадають туристів.

13. Бразилія

Тут високий рівень криміналу, особливо небезпечні фавели – густозаселені бідні райони.

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14. Мексика

У країні процвітає наркоторгівля. Тут велика економічна криза, часто викрадають людей та загалом дуже низький рівень життя. Крім того, країна досі не оговталася після землетрусу у 2017 році.

15. ПАР

Високий рівень злочинності, масові протести через соціальну нерівність роблять цю країну небезпечною для туристів.

16. Україна

На жаль, через повномасштабне вторгнення з боку росії, у 2023 році до списку найбільш небезпечних країн увійшла Україна.

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