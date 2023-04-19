Лучше избегать путешествий туда: названы наиболее опасные страны для туристов

Собираетесь в отпуск, но не знаете, какую именно страну выбрать? В некоторые страны лучше не летать в этом году. UaPortal составил рейтинг самых опасных стран для туризма.

1. Сомали

С 1988 года на территории этой страны идет гражданская война, которая унесла жизни 500 тысяч человек. В стране постоянно происходят теракты, царит полный хаос и анархия.

2. Сирия

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, унесшая жизни у сотен тысяч людей и забравшая дома у миллионов.

3. Ливия

Война на территории этой страны завершилась еще в 2015 году, но там до сих пор неспокойно: действуют оппозиционные группировки, постоянно между собой конфликтующие.

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4. Афганистан

Несмотря на завершение в 2015 году активных боевых действий, в стране происходят постоянные теракты и процветает торговля наркотиками.

5. Йемен

На территории этой страны идет война между хуситами и коалицией под руководством Саудовской Аравии.

6. ЦАР

С 2012 года здесь идет война между христианами и мусульманами. Погибли тысячи человек.

7. Демократическая республика Конго

Здесь постоянно вспыхивает гражданская война, а постепенное выведение миротворцев ООН привело к резкому росту преступности.

8. Судан и Южный Судан

Недавно от Судана отделились южные регионы и продолжаются восстания местных сепаратистов. В 2017 году в стране вспыхнул голод, унесший жизни десятков тысяч человек.

9. Венесуэла

В стране огромный уровень инфляции и недостаток товаров.

10. Ирак

Исламисты в этом государстве были побеждены в 2018 году, но теракты продолжаются.

11. Пакистан

Соседствующие с Афганистаном провинции Пакистана контролируют террористические группировки. Здесь происходят теракты и беспорядки. Кроме того, в стране очень подозрительно относятся к иностранцам.

12. Колумбия

Здесь продолжаются постоянные стычки между правительством и партизанами из ФАРК. Кроме того, в стране процветает торговля наркотиками и часто похищают туристов.

13. Бразилия

Здесь высок уровень криминала, особенно опасные фавелы – густозаселенные бедные районы.

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14. Мексика

В стране процветает наркоторговля. Здесь большой экономический кризис, часто похищают людей и очень низкий уровень жизни. Кроме того, страна до сих пор не пришла в себя после землетрясения в 2017 году.

15. ЮАР

Высокий уровень преступности, массовые протесты из-за социального неравенства делают эту страну опасной для туристов.

16. Украина

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения со стороны России, в 2023 году в список наиболее опасных стран вошла Украина.

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