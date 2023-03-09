Найкращі аніме-фільми, які здивують сюжетом

Аніме-фільми набули великої популярності в останні роки завдяки унікальному поєднанню стилів анімації із захоплюючими сюжетними лініями. UAportal підготував добірку п'яти найкращих аніме-фільмів, згідно з рейтингами IMDB.

1. Дитя погоди

Рейтинг IMDB: 8,3

Дитя погоди – японський анімаційний романтичний фентезі-фільм 2019 року, написаний та знятий Макото Сінкаєм. У ньому розповідається історія старшокласника Ходакі Морішіми, який втікає зі свого будинку на ізольованому острові в Токіо та дружить із Хіною Амано, дівчиною, яка може маніпулювати погодою. Тривалість фільму складає 112 хвилин.

2. Твоє ім'я

IMDB рейтинг: 8.4

Твоє ім'я – японський анімаційний фільм 2016 року про надприродну романтику, знятий Макото Сінкаєм за однойменним романом. У фільмі розповідається історія двох підлітків, які живуть у різних частинах Японії: Міцуха Міямідзу, який живе в сільському містечку в префектурі Гіфу, і Такі Тачібана, який живе у жвавому токійському районі Сібуя. Тривалість – 106 хвилин.

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3. Клинок, що розсікає демонів

IMDB рейтинг: 8

Клинок, що розсікає демонів – японський аніме-серіал 2019 року, створений компанією Ufotable на основі однойменної серії манги Койохар Готоуге. У ньому розповідається про молодого чоловіка на ім'я Тандзіро Камадо, який стає винищувачем демонів після того, як його сім'я була жорстоко вбита демонами, а його молодша сестра Недзуко сама перетворилася на одного з них. Тривалість складає 26 хвилин на серію.

4 Віднесені привидами

Рейтинг IMDB 9

Віднесені привидами – японський анімаційний фантастичний фільм 2001 року, написаний Хаяо Міядзакі та знятий Studio Ghibli для Tokuma Shoten, Nippon Television Network, Dentsu, Buena Vista Home Entertainment, Toho та розповсюджуваний Toho Company Ltd.. У фільмі розповідається історія Чихіро зачарований світ духів, керований Юбабой. Її батьки перетворюються на свиней після зустрічі з парфумами під час дослідження покинутого парку розваг під час сімейної прогулянки, щоб відвідати свій новий будинок перед переїздом на постійне місце проживання. Його тривалість складає 125 хвилин.

5 Ходячий замок

Рейтинг IMDB 8

Ходячий замок – японський анімаційний фентезі-фільм 2004 року, знятий Хаяо Міядзакі за однойменним романом Діани Вінн Джонс 1986 року. Фільм розповідає про Софі Хеттер, яка потрапляє в пастку заклинання, що змушує її здаватися старою не по роках, коли вона зустрічає Хаула Пендрагона – таємничого чарівника, який живе у замку. Замок переміщається за допомогою потужних магічних заклинань і двох слуг – вогненних демонів Кальцифера та Маркла. Його тривалість складає 119 хвилин.

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