Найкращі фантастичні фільми десятиліття: їх неодмінно варто подивитися

Фантастичні фільми завжди були неймовірно популярними серед глядачів, і останні десять років не стали винятком. UAportal склав список найкращих фантастичних фільмів, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік, всі вони мають рейтинг 7,5 або вище на IMDB.

Хобіт: Несподівана подорож (2012)

IMDB рейтинг 8.0/10 Жанр – пригоди, фентезі Країна – США, Нова Зеландія Тривалість – 169 хв Рік – 2012 Продюсер – Пітер Джексон

Ця перша частина трилогії Пітера Джексона "Хоббіт" розповідає історію Більбо Беггінса, який вирушає у несподівану подорож, щоб повернути вкрадені скарби дракону Смаугу. Разом із групою гномів Гендальф простежує шлях Більбо по Середній Землі, наповненій чарівними істотами та епічними битвами, які наближають його до кінцевої мети – Самотньої гори.

Гаррі Поттер та Дари Смерті Частина 2 (2011)

IMDB Рейтинг 8.1/10 Жанр – Пригоди, Сімейний, Фентезі Країна – Велика Британія, США Тривалість – 130 хв Рік – 2011 Продюсер – Девід Хейман

У цій заключній частині серії книг Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера головний герой Гаррі Поттер вступає в останній бій з Лордом Волдемортом за контроль над школою Гоґвортс та всіма чарівниками Британії. Коли все поставлено на карту, Гаррі разом зі своїми друзями Герміоною Грейнджер і Роном Візлі повинен знайти кожен хрестраж, поки не стало занадто пізно, або зіткнутися з вірною смертю від Волдеморта. Завдяки напруженим діям, сильним персонажам, приголомшливим візуальним ефектам цей фільм, безсумнівно, змусить ваше серце битися довго після нього.

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Початок (2010)

IMDB Рейтинг 8.8/10 Жанр – Action, Sci-Fi Країна – США Тривалість – 148 хв Рік – 2010 Продюсер – Крістофер Нолан. У головній ролі – Леонардо ДіКапріо.

Початок пропонує розважальну суміш науково-фантастичного бойовика, пригодницького трилера. Фільм слідує за Будинком Коббом, якому доручено впровадити ідею в чужий розум, використовуючи техніку проникнення в сон, відому як "екстракція". Натомість він виявляється залученим до того, що можна вважати корпоративним шпигунством, але незабаром виявляє, що ніщо в цій роботі не може бути простим. Цей візуально вражаючий фільм триматиме вас у напрузі до своєї вибухової кульмінації, що принесло йому безліч нагород, включаючи чотири премії "Оскар"!

Аватар (2009)

IMDB Рейтинг 7.8/10 Жанр – Action, Adventure Країна – США Тривалість – 162 хв Рік – 2009 Продюсер – Джеймс Кемерон.

Дія фільму відбувається у 2154 році. Аватар розповідає про параплегічний морський піхотинець Джейк Саллі, який бере участь у місії на Пандорі, де вчені сподіваються добути цінні мінерали під її поверхнею, проте вони виявляють щось набагато дивовижніше, ніж вони могли собі уявити. Через свого аватара Джейк зустрічає Нейтирі, прекрасну принцесу племені На'ві, яка допомагає йому зрозуміти справжню природу Пандори та її мешканців. Цей фільм із приголомшливими візуальними ефектами – захоплююча пригода, від якої у вас захопить дух!

Володар кілець: Братство кільця (2001)

IMDB Рейтинг 8.8/10 Жанр – пригоди, фентезі Країна – Нова Зеландія Тривалість – 178 хв Рік – 2001 Продюсер – Пітер Джексон.

Ця перша частина трилогії Пітера Джексона, удостоєної нагород, розповідає про Фродо Беггінса, який вирушає в похід, щоб знищити Єдине кільце, перш ніж темний володар Саурон зможе використати його для руйнівного світового панування. Разом із братією малоймовірних героїв, включаючи чарівників, ельфів та людей, Фродо має боротися з орками, драконами і навіть самим часом, мандруючи Середньою Землею у пошуках кінцевого пункту призначення – гори Долі. Ця класика, що не старіє, неодмінно захопить глядачів від початку і до кінця!

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