Найкращі фільми для сімейного перегляду: проведіть час із близькими

У цій статті розповідається про п'ять кращих фільмів, які ідеально підходять для сімейного перегляду. UAportal підготував цю статтю, щоб допомогти читачам знайти найкращі фільми для перегляду разом зі своїми близькими.

Вгору

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 96 хв

Рік: 2009

Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

"Вгору" – це зворушливий фільм про літнього вдівця на ім'я Карл, який збирається здійснити мрію всього свого життя – вирушити до Південної Америки, прив'язавши до свого будинку тисячі гелієвих куль. Проте невдовзі він виявляє, що він має безквитковий пасажир – хлопчик на ім'я Рассел, який хоче допомогти йому у його пригоді. Разом вони стикаються з всілякими труднощами і пригодами, включаючи зустріч з собакою, що говорить, на ім'я Даг і рідкісним птахом на ім'я Кевін.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 95 хв

Рік: 2015

Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

"Головоломка" – це блискучий фільм, який відправляє глядачів у подорож усередину розуму 11-річної дівчинки на ім'я Райлі. Фільм фокусується на емоціях, які контролюють усі її думки та дії: Радість, Печаль, Страх, Гнів та Огида. Коли Радість і Печаль випадково засмоктує зі штаб-квартири в дальні куточки свідомості Райлі, вони повинні знайти шлях назад, поки не стало занадто пізно.

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Суперсімейка

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 115 хв

Рік: 2004

Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

"Суперссімейка" – це захоплюючий фільм про сім'ю супергероїв, які мають вийти на пенсію, щоб врятувати світ від небезпечного лиходія на ім'я Сіндром. У фільмі Боб Парр (містер Неймовірний), його дружина Хелен (Еластігерл) та їхні діти Вайолет, Деш та Джек-Джек борються зі злими роботами, рятують невинних громадян та навчаються працювати у команді.

Звірополіс

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Рік: 2016

Продюсер: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios

"Звірополіс" – це розумний та гумористичний фільм, дія якого відбувається у світі, де тварини еволюціонували, щоб жити у сучасному цивілізованому суспільстві. Коли молодий кролик на ім'я Джуді Хоппс стає першим кроликом-поліцейським у місті Зоотопія, вона має об'єднатися з хитрим лисицем на ім'я Нік Уайлд, щоб розкрити загадкову справу про зниклих хижаків.

Пригода Паддінгтона

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Велика Британія, Франція

Тривалість: 95 хв

Рік: 2014

Продюсер: Heyday Films, StudioCanal

"Пригода Паддінгтона" – це чарівний фільм про молоде ведмежа з Перу, який вирушає до Лондона у пошуках нового будинку. Прибувши на вокзал Паддінгтон, він знайомиться з Бурим. Родина Браунов приймає його і допомагає йому зорієнтуватися в житті великого міста. Проте все змінюється, коли злісний таксидерміст ставить собі за мету зловити Паддінгтона і додати його до своєї колекції.

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