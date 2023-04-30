Лучшие фильмы для семейного просмотра: проведите время с близкими
В этой статье рассказывается о пяти лучших фильмах, которые идеально подходят для семейного просмотра. UAportal подготовил эту статью, чтобы помочь читателям найти лучшие фильмы для просмотра вместе со своими близкими.
Вверх
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 96 мин
Год: 2009
Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
"Вверх" – это трогательный фильм о пожилом вдовце по имени Карл, который собирается исполнить мечту всей своей жизни – отправиться в Южную Америку, привязав к своему дому тысячи гелиевых шаров. Однако вскоре он обнаруживает, что у него есть безбилетный пассажир – мальчик по имени Рассел, который хочет помочь ему в его приключении. Вместе они сталкиваются со всевозможными трудностями и приключениями, включая встречу с говорящей собакой по имени Даг и редкой птицей по имени Кевин.
Головоломка
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 95 мин
Год: 2015
Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
"Головоломка" – это блестящий фильм, который отправляет зрителей в путешествие внутрь разума 11-летней девочки по имени Райли. Фильм фокусируется на эмоциях, которые контролируют все ее мысли и действия: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Отвращение. Когда Радость и Печаль случайно засасывает из штаб-квартиры в дальние уголки сознания Райли, они должны найти обратный путь, пока не стало слишком поздно.
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Суперсемейка
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 115 мин
Год: 2004
Продюсер: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
"Суперсемейка" – это захватывающий фильм о семье супергероев, которые должны выйти на пенсию, чтобы спасти мир от опасного злодея по имени Синдром. В фильме Боб Парр (мистер Невероятный), его жена Хелен (Эластигерл) и их дети Вайолет, Дэш и Джек-Джек сражаются со злыми роботами, спасают невинных граждан и учатся работать в команде.
Зверополис
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 108 мин
Год: 2016
Продюсер: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
"Зверополис" – это умный и юмористический фильм, действие которого происходит в мире, где животные эволюционировали, чтобы жить в современном цивилизованном обществе. Когда молодой кролик по имени Джуди Хоппс становится первым кроликом-полицейским в городе Зоотопия, она должна объединиться с хитрым лисом по имени Ник Уайлд, чтобы раскрыть загадочное дело о пропавших хищниках.
Приключение Паддингтона
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: Великобритания, Франция
Продолжительность: 95 мин
Год: 2014
Продюсер: Heyday Films, StudioCanal
"Приключение Паддингтона" – это очаровательный фильм о молодом медвежонке из Перу, который отправляется в Лондон в поисках нового дома. Прибыв на вокзал Паддингтон, он знакомится с Бурым Семья Браунов принимает его и помогает ему сориентироваться в жизни большого города. Однако все меняется, когда злобный таксидермист ставит перед собой цель поймать Паддингтона и добавить его в свою коллекцию.
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