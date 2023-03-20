Найкращі комедійні фільми десятиліття: гумор сподобається кожному

В останнє десятиліття було випущено одні з найзнакових комедійних фільмів. UAportal підготував список із п'яти найрейтинговіших комедійних фільмів 2010-2015 років.

Дівич-вечір у Вегасі

IMDB рейтинг 8,2

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 2 години 4 хвилини; Рік: 2011

Продюсер: Джадд Апатоу

"Дівочик у Вегасі" – американський романтично-комедійний фільм з Крістен Віг і Майєю Рудольф у головних ролях, що розповідає про трьох подружок нареченої, які повинні подолати свої розбіжності, щоб допомогти своїй найкращій подрузі вийти заміж.

Фільм отримав високу оцінку за гумористичний погляд на динаміку жіночої дружби та був номінований на дві премії "Оскар".

Похмілля 2: З Вегаса до Бангкока

IMDB рейтинг 6,7

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1г 42хв; Рік: 2011

Продюсер Тодд Філліпс

"Похмілля 2: З Вегаса в Бангкок" – американський комедійний сіквел, що продовжує історію чотирьох друзів, які борються із зниклим нареченим після того, як його бурхлива вечірка для хлопців у Лас-Вегасі пішла навперейми.

У фільмі режисера Тодда Філліпса знялися Бредлі Купер у ролі Філа Веннека, Ед Хелмс у ролі Стю Прайса, Зак Галіфіанакіс у ролі Алана Гарнера, Джастін Барта у ролі Дага Біллінгса та Кен Чонг у ролі містера Чоу. Фільм отримав змішані відгуки, але став однією з найкасовіших комедій із рейтингом R, коли-небудь знятих на той момент.

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Третій зайвий

IMDB рейтинг 7

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість 1 годину 46 хвилин; Рік 2012

Продюсер Сет Макфарлейн

"Третій зайвий" – американська комедія режисера Сета Макфарлейна з Марком Волбергом та Мілою Куніс у головних ролях, у якій плюшевий ведмідь оживає після того, як його господар загадує бажання напередодні Різдва, коли йому було вісім років.

Незважаючи на рейтинг R через "сильну" мову та сексуальний зміст, комедії вдалося стати однією з найкасовіших в історії. Так сталося завдяки легковажному гумору у поєднанні з легко пізнаваними героями, які стикаються з дорослими проблемами у відносинах чи кар'єрні труднощі. У той же час уявний плюшевий ведмідь, що говорить, живе з ними, що призводить до привабливих ситуацій протягом усього фільму.

Мачо і ботан

IMDB рейтинг 7,2

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість 1 година 49 хвилин; Рік випуску 2012

Продюсер Ніл Моріц

"Мачо і ботан" – це американська екшн-комедія з Джона Хіллом та Ченнінгом Татумом у головних ролях про двох молодих поліцейських, які працюють під прикриттям у місцевій середній школі. Вони повинні розслідувати діяльність наркотиків серед підлітків, але врешті-решт вони самі стають її частиною!

Цей фільм отримав позитивні відгуки критиків, тому що в ньому грамотно поєднуються екшн-сцени та гумористичні діалоги, що зробило його одним із найкасовіших успіхів у той час. Також це дозволило відірватися від звичайних клішованих фільмів про поліцейських, перетворившись на щось свіже та оригінальне, навіть при використанні тієї ж формули, яку використовує кожен інший подібний фільм.

Армагеддець

IMDB Рейтинг 7

Жанр: Комедія

Країна Велика Британія; Тривалість 1г 49хв; Рік випуску 2013

Продюсер Едгар Райт

"Армагеддец" – британська науково-фантастична комедія про групу старих друзів, які об'єдналися в пабі. Друзі збираються разом для походу пабами, намагаючись потрапити в дванадцять пабів у послідовному порядку, перш ніж досягти кінця ночі і виявляють, що світ вже змінився.

Фільм написаний Едгаром Райтом і знятий ним же, у головних ролях: Саймон Пегг Нік Фрост Мартін Фріман Педді Консідайн Розамунд Пайк Едді Марсан Пірс Броснан.

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