Лучшие комедийные фильмы десятилетия: юмор понравится каждому

В последнее десятилетие были выпущены одни из самых знаковых комедийных фильмов. UAportal подготовил список из пяти самых рейтинговых комедийных фильмов 2010-2015 годов.

Девичник в Вегасе

IMDB рейтинг 8,2

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 2 часа 4 минуты; Год: 2011

Продюсер: Джадд Апатоу

"Девичник в Вегасе" – американский романтическо-комедийный фильм с Кристен Уиг и Майей Рудольф в главных ролях, рассказывающий о трех подружках невесты, которые должны преодолеть свои разногласия, чтобы помочь своей лучшей подруге выйти замуж.

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Фильм получил высокую оценку за юмористический взгляд на динамику женской дружбы и был номинирован на две премии "Оскар".

Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок

IMDB рейтинг 6,7

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 42мин; Год: 2011

Продюсер Тодд Филлипс

"Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" – американский комедийный сиквел, продолжающий историю четырех друзей, которые борются с пропавшим женихом после того, как его бурный мальчишник в Лас-Вегасе пошел наперекосяк.

В фильме режиссера Тодда Филлипса снялись Брэдли Купер в роли Фила Веннека, Эд Хелмс в роли Стю Прайса, Зак Галифианакис в роли Алана Гарнера, Джастин Барта в роли Дага Биллингса и Кен Чонг в роли мистера Чоу. Фильм получил смешанные отзывы, но стал одной из самых кассовых комедий с рейтингом R, когда-либо снятых на тот момент.

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Третий лишний

IMDB рейтинг 7

Жанр: Комедия

Страна США; Продолжительность 1 час 46 минут; Год 2012

Продюсер Сет Макфарлейн

"Третий лишний" – американская комедия режиссера Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом и Милой Кунис в главных ролях, в которой плюшевый медведь оживает после того, как его хозяин загадывает желание в канун Рождества, когда ему было восемь лет.

Несмотря на рейтинг R из-за "сильного" языка и сексуального содержания, комедии удалось стать одной из самых кассовых в истории. Так вышло благодаря легкомысленному юмору в сочетании с легко узнаваемыми героями, сталкивающимися со взрослыми проблемами в отношениях или карьерные трудности. В то же время воображаемый говорящий плюшевый медведь живет с ними, что приводит к уморительным ситуациям на протяжении всего фильма.

Мачо и ботан

IMDB рейтинг 7,2

Жанр: Комедия

Страна США; Продолжительность 1 час 49 минут; Год выпуска 2012

Продюсер Нил Мориц

"Мачо и ботан" – это американская экшн-комедия с Джона Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях о двух молодых полицейских, которые работают под прикрытием в местной средней школе. Они должны расследовать деятельность наркотиков среди подростков, но в итоге они сами становятся ее частью!

Этот фильм получил положительные отзывы критиков, потому что в нем грамотно сочетаются экшн-сцены и юмористические диалоги, что сделало его одним из самых кассовых успехов в то время. Также это позволило оторваться от обычных клишированных фильмов о полицейских, превратившись в нечто свежее и оригинальное, даже при использовании той же формулы, которую использует каждый другой подобный фильм.

Армагеддец

IMDB Рейтинг 7

Жанр: Комедия

Страна Великобритания; Продолжительность 1ч 49мин; Год выпуска 2013

Продюсер Эдгар Райт

"Армагеддец" – британская научно-фантастическая комедия о группе старых друзей, воссоединившихся в пабе. Друзья собираются вместе для похода по пабам, пытаясь попасть в двенадцать пабов в последовательном порядке, прежде чем достигнуть конца ночи и обнаруживают, что мир уже изменился.

Филльм написан Эдгаром Райтом и снят им же, в главных ролях: Саймон Пегг Ник Фрост Мартин Фриман Пэдди Консидайн Розамунд Пайк Эдди Марсан Пирс Броснан.

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