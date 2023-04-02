Найкращі мелодрами 2018-21 років за рейтингом IMDB: історії вражають красою

UAportal пропонує добірку найрейтинговіших мелодраматичних фільмів, що вийшли на екрани в останні роки, на основі оцінок на IMDB. Кожен фільм має рейтинг від 7,5 до 10.

1) "Половинка" (2020)

Жанр: комедія; Країна: США; Тривалість: 1год 44хв; Рік: 2020; Продюсер: Еліс Ву

Ця романтична комедія розповідає про Еллі Чу, яка допомагає Полу Манськи писати любовні листи Астер Флорес, з якою він соромиться говорити прямо. З рейтингом IMDB 8/10 фільм був високо оцінений критиками за цікавий сюжет і дотепні діалоги.

2) "Леді Берд" (2017)

Жанр: драма; Країна: США; Тривалість: 1год 33хв; Рік: 2017; Продюсер: Скотт Рудін

"Леді Берд" – це історія дорослішання Крістіни Макферсон, яка навчається у випускному класі середньої школи та стикається з несхваленням матері майже всіх аспектів її життєвого вибору. З оцінкою на IMDB 8/10 фільм був номінований на п'ять премій "Оскар", включаючи "Найкращий фільм", і отримав два "Золоті глобуси" за "Найкращий музичний фільм або комедію" та "Найкраща актриса у музичному фільмі або комедії".

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

3) "Клич мене своїм ім'ям" (2017)

Жанр: Драма, Романтика; Країна: Італія, Франція, Бразилія, США; Тривалість: 2год 12 хв; Рік: 2017; Продюсер: Пітер Спірс, Стівен Вуллі, Лука Гуаданьїно

Фільм "Клич мене своїм ім'ям" розповідає історію про те, як Еліо Перлман закохується в наукового співробітника свого батька Олівера під час літніх канікул, проведених в Італії в 1983 році, коли у них виникають сильні почуття один до одного, незважаючи на їх відмінності по соціально -економічною ознакою.

Фільм заробив 8/10 зірок на IMDb, отримав безліч нагород, включаючи три номінації на премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій, найкращу чоловічу роль та найкращу оригінальну пісню на церемонії вручення премії "Оскар".

4) "Місячне світло" (2016)

Жанр: драма, Країна: США, Тривалість: 1 год 51 хв, Рік: 2016, Продюсер: Адель Романскі, Деде Гарднер, Джеремі Клейнер.

Фільм "Місячне світло" розповідає про подорож Хірона з дитинства у доросле життя, коли він стає бідним чорношкірим геєм, який живе в Майамі, і бореться з питаннями ідентичності, а також знущаннями з боку однолітків через його сексуальні проблеми. Фільм отримав 8/10 балів на IMDb, завоювавши 3 Оскара: "Найкращий актор другого плану", "Найкращий адаптований сценарій" і "Найкращий монтаж", а також безліч номінацій, таких як "Золотий глобус", "Найкращий режисер" і т.д. буд.

5) "Добре бути тихоней" (2012)

Жанр: Драма; Країна: США; Тривалість: 1год 42хв; Рік: 2012; Продюсер: Ліанна Халфон, Джон Малкович, Рассел Сміт

Цей фільм про дорослішання розповідає про Чарлі, інтровертованого першокурсника, якого беруть під своє крило два старшокласники – Сем та Патрік. З рейтингом IMDB 8/10 фільм був високо оцінений критиками за свіжий погляд на підлітковий вік і осмислений розгляд таких тем, як проблеми психічного здоров'я.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !