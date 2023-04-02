Лучшие мелодрамы 2018-21 годов по рейтингу IMDB: истории поражают красотой

UAportal предлагает подборку самых рейтинговых мелодраматических фильмов, вышедших на экраны в последние годы, на основе оценок на IMDB. Каждый фильм имеет рейтинг от 7,5 до 10.

1) "Половинка" (2020)

Жанр: комедия; Страна: США; Продолжительность: 1ч 44мин; Год: 2020; Продюсер: Элис Ву

Эта романтическая комедия рассказывает об Элли Чу, которая помогает Полу Мански писать любовные письма Астер Флорес, с которой он стесняется говорить напрямую. С рейтингом IMDB 8/10, фильм был высоко оценен критиками за занимательный сюжет и остроумные диалоги.

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2) "Леди Бёрд" (2017)

Жанр: драма; Страна: США; Продолжительность: 1ч 33мин; Год: 2017; Продюсер: Скотт Рудин

"Леди Бёрд" – это история взросления Кристины Макферсон, которая учится в выпускном классе средней школы и сталкивается с неодобрением матери почти всех аспектов ее жизненного выбора. С оценкой на IMDB 8/10 фильм был номинирован на пять премий "Оскар", включая "Лучший фильм", и получил два "Золотых глобуса" за "Лучший музыкальный фильм или комедию" и "Лучшая актриса в музыкальном фильме или комедии".

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3) "Зови меня своим именем" (2017)

Жанр: Драма, Романтика; Страна: Италия, Франция, Бразилия, США; Продолжительность: 2ч 12 мин; Год: 2017; Продюсер: Питер Спирс, Стивен Вулли, Лука Гуаданьино

Фильм "Зови меня своим именем" рассказывает историю о том, как Элио Перлман влюбляется в научного сотрудника своего отца Оливера во время летних каникул, проведенных в Италии в 1983 году, когда у них возникают сильные чувства друг к другу, несмотря на их различия по социально-экономическому признаку.

Фильм заработал 8/10 звезд на IMDb, получил множество наград, включая три номинации на премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, лучшую мужскую роль и лучшую оригинальную песню на церемонии вручения премии "Оскар".

4) "Лунный свет" (2016)

Жанр: драма, Страна: США, Продолжительность: 1 ч 51 мин, Год: 2016, Продюсер: Адель Романски, Деде Гарднер, Джереми Клейнер.

Фильм "Лунный свет" рассказывает о путешествии Хирона из детства во взрослую жизнь, когда он становится бедным чернокожим геем, живущим в Майами, и борется с вопросами идентичности, а также издевательствами со стороны сверстников из-за его сексуальных проблем. Фильм получил 8/10 баллов на IMDb, завоевав 3 Оскара: "Лучший актер второго плана", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж", а также множество номинаций, таких как "Золотой глобус", "Лучший режиссер" и т.д.

5) "Хорошо быть тихоней" (2012)

Жанр: Драма; Страна: США; Продолжительность: 1ч 42мин; Год: 2012; Продюсер: Лианна Халфон, Джон Малкович, Рассел Смит

Этот фильм о взрослении рассказывает о Чарли, интровертированном первокурснике, которого берут под свое крыло два старшеклассника – Сэм и Патрик. С рейтингом IMDB 8/10, фильм был высоко оценен критиками за свежий взгляд на подростковый возраст и осмысленное рассмотрение таких тем, как проблемы психического здоровья.

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