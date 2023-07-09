Найкращі пригодницькі фільми та мультфільми для перегляду з друзями

Приготуйтеся відправитися в захопливу подорож кіновсесвітом. UAportal підготував топ п'ять найкращих пригодницьких фільмів, які перенесуть глядачів у світи, наповнені магією, героїзмом та неймовірними історіями.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 23хв

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Джеймс Ван

Артур Каррі, напівлюдина, напіватлант, стає справжнім правителем Атлантиди. У боротьбі за захист підводного царства та надводного світу від війни, хлопцю доведеться зіткнутися з власною сутністю та стати героєм, яким він народився.

"Аладдін"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Ґай Річі

Фільм переносить глядачів у чарівне місто Аграба. Чарівний вуличний шибеник Аладдін знаходить чарівну лампу, в якій живе Джин, здатний виконувати бажання. З його допомогою, головний герой вирушає в дорогу, щоб завоювати серце принцеси Жасмін і перемогти зловісного Джафара

"Людина-павук: Далеко від дому"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Джон Воттс

Головний герой фільму, Пітер Паркер, приєднується до шкільної поїздки Європою та вирушає на пошуки пригод. Однак його плани на спокійні канікули швидко руйнуються, коли Нік Ф'юрі вербує його для боротьби з таємничими істотами. Разом з новим союзником Містеріо, Пітер повинен орієнтуватися у світі ілюзій і долати особисті труднощі, щоб врятувати своїх друзів і світ від ймовірної загибелі.

"Король Лев"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Джон Фавро

Це приголомшлива та довгоочікувана екранізація улюбленої діснеївської класики. Сюжет фільму розгортається у величній африканській савані та оповідає про подорож Сімби. Молодий принц-лев хоче повернути собі законне місце короля після трагічної смерті свого батька Муфаси.

"Крижане серце 2"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Фільм переносить нас у чарівне королівство Еренделл, де Анна, Крістоф, Олаф та Свен вирушають у небезпечну подорож, щоб з'ясувати походження сил Ельзи та врятувати своє королівство. Прийшовши в зачарований ліс, вони зустрінуть стихійних духів, зіткнуться з давніми легендами, а також дізнаються про секрети свого минулого.

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