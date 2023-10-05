Найкращі здорові альтернативи для заміни шкідливого цукру в раціоні

UAportal підготував цю статтю, щоб надати практичні поради щодо заміни шкідливого цукру більш здоровими альтернативами. Включивши ці варіанти у свій раціон, можна насолоджуватися солодким, одночасно роблячи кроки до здорового способу життя.

Натуральні підсолоджувачі

Один з найкращих варіантів заміни шкідливого цукру – це використання натуральних підсолоджувачів, таких як мед або кленовий сироп. Ці підсолоджувачі менше піддаються обробці і містять корисні поживні речовини.

Їх можна використовувати в різних рецептах, наприклад, у випічці або як доповнення до йогурту чи вівсянки. Однак важливо пам'ятати, що навіть натуральні підсолоджувачі слід вживати в помірних кількостях.

Стевія

Ще однією здоровою альтернативою цукру є стевія – рослинний підсолоджувач з нульовим вмістом калорій. Стевія набагато солодша за цукор, тому для досягнення бажаної солодкості потрібна лише невелика кількість.

Її можна використовувати в напоях, десертах і навіть у кулінарії. Стевія також доступна в рідкій формі, що дозволяє легко додавати її в улюблені рецепти.

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Кокосовий цукор

Кокосовий цукор отримують із соку кокосової пальми, він має насичений карамельний смак. Його можна використовувати як замінник цукру в пропорції 1:1 у більшості рецептів. Крім того, кокосовий цукор містить невелику кількість поживних речовин, таких як залізо, цинк і калій.

Фініки

Фініки від природи солодкі, їх можна використовувати у випічці або як підсолоджувач у смузі та десертах. Вони також містять клітковину та необхідні мінерали, такі як калій і магній. Щоб використовувати фініки як замінник цукру, необхідно просто змішати їх з невеликою кількістю води, щоб отримати пастоподібну консистенцію.

Штучні підсолоджувачі

Сукралоза або аспартам забезпечують солодкість без додаткових калорій і можуть використовуватися в різних продуктах і напоях. Однак важливо зазначити, що деякі люди можуть мати чутливість або реакцію на штучні підсолоджувачі, тому краще вживати їх у помірних кількостях і проконсультуватися з лікарем, якщо є якісь занепокоєння.

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