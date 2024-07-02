Мер французької столиці Анн Ідальго виступила проти того, щоб дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в її місті.

Мер Парижа Анн Ідальго нещодавно виступила проти того, щоб дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в її місті. Минулого місяця вона стверджувала, що таких спортсменів не можна відстороняти від змагань. Однак через агресію Росії проти України Ідальго заявила, що "неможливо проводити парад так, ніби нічого не відбувається", і висловила незгоду з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), якщо він не змінить свою думку з цього питання.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук зазначив, що близько 40 країн світу виступають проти включення спортсменів з Росії та Білорусі до програми 2024 року в Парижі. МОК створив дорожню карту для цієї ідеї.

Анн Ідальго - французький політик, яка обіймає посаду мера Парижа з 2020 року. За час свого перебування на посаді мера вона виступала за екологічну політику, зокрема, запустила плани щодо встановлення пунктів зарядки електромобілів у різних районах міста до 2021 року. Крім того, вона також наполегливо виступала проти проектів джентрифікації, які передбачали заміну житла для малозабезпечених верств населення розкішними апартаментами, під час свого перебування на посаді. Її публічний спротив допуску росіян до Олімпійських ігор наступного року підкреслює її прихильність до протидії іноземній агресії проти суверенних держав, таких як Україна, і водночас до захисту цілісності спорту в усьому світі - позиція, яка справді гідна захоплення!