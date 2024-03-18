Можуть здивувати: названо 10 продуктів, через які люди набирають зайві кілограми

Спеціалісти у сфері дієтології визначили перелік продуктів, які можуть бути шкідливими для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Про це розповів журнал Parade.

На вершині цього переліку опинився фруктовий сік. Дієтолог Олена Вілер підкреслила, що споживання фруктових соків часто можна порівняти з питтям рідини, насиченої цукром, але з додаванням вітамінів.

"Пиття соку не дає нам такої ж ситості та задоволення, як вживання шматочка фрукта, тому що нам не вистачає дуже важливого компонента - клітковини. Калорії в соку можуть збільшуватися, якщо ми не звертаємо уваги на порцію та вміст доданого цукру", – роз'яснила дієтологиня та консультантка з харчування Шері Бергер.

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Інші харчові продукти, які можуть сприяти збільшенню ваги:

Рослинні альтернативи молоку : хоча вони не містять лактозу, як підкреслює Віллер, їхня калорійність все одно залишається високою.

: хоча вони не містять лактозу, як підкреслює Віллер, їхня калорійність все одно залишається високою. Сухофрукти: вони виглядають здоровими, але в процесі сушіння втрачається вода, і цукор стає більш концентрованим, зауважує дієтологиня Гомер.

Безглютенові вироби : Віллер зазначає, що попри відсутність глютену, вони часто містять цукор, жири та інші замінники глютену.

: Віллер зазначає, що попри відсутність глютену, вони часто містять цукор, жири та інші замінники глютену. Морозиво зі зниженим вмістом жиру або цукру : це може здатися більш здоровим варіантом, але калорії все ще присутні, що може призвести до недбалості у контролі порцій, попереджає дієтологиня.

: це може здатися більш здоровим варіантом, але калорії все ще присутні, що може призвести до недбалості у контролі порцій, попереджає дієтологиня. Йогурт: деякі ароматизовані йогурти можуть містити стільки ж цукру, скільки й шматок торта, попереджають експерти.

Сухі сніданки : часто вони містять мало клітковини та багато цукру, зауважує Віллер.

: часто вони містять мало клітковини та багато цукру, зауважує Віллер. Енергетичні батончики : батончики, які містять мало поживних речовин, таких як клітковина та білок, але багато доданого цукру, можуть спричинити різкі стрибки рівня цукру в крові, що веде до підвищеного апетиту, зазначає Бергер.

: батончики, які містять мало поживних речовин, таких як клітковина та білок, але багато доданого цукру, можуть спричинити різкі стрибки рівня цукру в крові, що веде до підвищеного апетиту, зазначає Бергер. Горіхи : хоча вони вважаються корисними для схуднення, вони дуже калорійні, нагадує Гомер.

: хоча вони вважаються корисними для схуднення, вони дуже калорійні, нагадує Гомер. Горіхові олії: потрібно контролювати порції, оскільки горіхова олія є джерелом білка та жиру.

Дієтологи рекомендують обирати продукти з меншою кількістю цукру для контролю ваги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати дієту, яка допоможе схуднути.

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