Низьковуглеводна дієта хоч і допомагає схуднути, однак збільшує ризик повторного збільшення ваги у подальшому, а в деяких випадках призводить до серцево-судинних захворювань. Цього висновку дійшли дослідники, проаналізувавши п'ять типів низьковуглеводних дієт.

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Щоб худнути легко та безпечно, а також зберегти досягнутий результат і здоров'я, варто ретельніше ставитися до якості продуктів. Якщо струнка фігура, гарне тіло та міцне здоров'я – ідеал, якого ви прагнете, харчування має бути збалансованим. Знайдіть місце якісним вуглеводам у своєму раціоні, – рекомендують експерти.

М'ясні низьковуглеводні дієти менш ефективні

За даними нового дослідження, дотримання м'ясної дієти з низьким вмістом вуглеводів з часом призводить до набору ваги у порівнянні із застосуванням більш здорової рослинної дієти.

"Коли люди дотримуються дієти, в якій особлива увага надається вуглеводам із цільного зерна, корисним рослинним оліям та білкам, у них більше шансів зупинити зростання надмірної ваги", - стверджує старший автор дослідження, доцент харчування та епідеміології у Гарвардській школі громадського охорони здоров'я ім. Т. Ч. Чана доктор Ці Сунь.

Дослідники порівняли загальну низьковуглеводну дієту з 4 видами інших дієт:

дієтою, збагаченою білками та жирами тваринного походження;

дієтою з акцентом на рослинні білки та жири;

здоровою низьковуглеводною дієтою з мінімальною кількістю рафінованих вуглеводів, збагачену рослинними білками та корисними жирами;

незбалансованим раціоном із використанням нездорових жирів, тваринного білка та рафінованої олії.

"Наскільки мені відомо, вивчення впливу різних дієт із низьким вмістом вуглеводів для тривалої втрати ваги - це нова галузь", - зазначає експерт у галузі профілактичної медицини та медицини способу життя, лікар Девід Кац.

У кожній дієті зниження частки вуглеводів становило 38-40% від щоденної норми. Однак люди, які дотримувалися нездорової вуглеводної дієти із вмістом щільних тварин білків та жирів, надалі набирали вагу.

А ті, хто вживав більше фруктів, овочів, цільнозернових та менше молочних продуктів і червоного м'яса, цукру та десертів, набагато краще контролювали вагу:

"Послідовники незбалансованої низьковуглеводної дієти у середньому за 4 роки набрали 2,3 кг. Учасники, які дотримувались здорової низьковуглеводної дієти, втратили 2,2 кг", – зазначає науковий співробітник кафедри харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, перший автор дослідження Бінкай Лю.

Вражаючі результати досліджень: якість вуглеводів має значення

Експерти проаналізували дані 67 000 учасників, які взяли участь у трьох поздовжніх дослідженнях, розподілених на періоди:1986-2010 рр.; 1991-2015 рр.; 1986-2018 рр. Усі учасники досліджень – здорові люди без суттєвих хронічних захворювань віком до 65 років. Про втрату чи набір ваги вони повідомляли самостійно з інтервалом 4 роки.

Результати дослідження вразили експертів: низьковуглеводні дієти на основі якісної рослинної їжі пов'язані з меншим набором ваги, у той час як дієти з переважанням тваринних жирів, білків та рафінованих вуглеводів пов'язані зі збільшенням ваги.

"Дотримання дієти з низьким вмістом вуглеводів протягом 4 років не призвела до довгострокової втрати ваги серед тих, хто намагався схуднути, тоді як рослинна та/або якісна низьковуглеводна дієта пов'язана зі стійкою втратою ваги", - зазначає лікар Кац.

Хоч дослідження й зосереджувалося на харчуванні з низьким вмістом вуглеводів, проте, на думку експертів, якість продуктів є ключовою в кожній дієті. Обираючи свій план харчування для контролю ваги, доцільно віддавати перевагу свіжим фруктам, овочам із меншим вмістом крохмалю, цільнозерновим, бобовим, корисним рослинним жирам та іншим здоровим продуктам.