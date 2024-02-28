Низкоуглеводная диета хоть и помогает похудеть, однако увеличивает риск повторного увеличения веса позже, а в некоторых случаях приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. К этому выводу пришли исследователи, проанализировав пять типов низкоуглеводных диет.

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Чтобы худеть легко и безопасно, а также сохранить достигнутый результат и здоровье, стоит более тщательно относиться к качеству продуктов. Если стройная фигура, красивое тело и крепкое здоровье – идеал, к которому вы стремитесь, питание должно быть сбалансированным. Найдите место качественным углеводам в своем рационе, - рекомендуют эксперты.

Мясные низкоуглеводные диеты менее эффективны

Одно из новых исследований показало: соблюдение мясной диеты с низким содержанием углеводов с течением времени приводит к набору веса по сравнению с применением более здоровой растительной диеты.

"Когда люди придерживаются диеты, в которой особое внимание уделяется углеводам из цельного зерна, полезным растительным маслам и белкам, у них больше шансов сдержать рост избыточного веса", - утверждает старший автор исследования, доцент питания и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Ч. Чана доктор Ци Сунь.

Исследователи сравнили общую низкоуглеводную диету с 4 видами диет:

диетой, обогащенной белками и жирами животного происхождения;

диетой с акцентом на растительные белки и жиры;

здоровой низкоуглеводной диетой с минимальным количеством рафинированных углеводов, растительными белками и полезными жирами;

нездоровым рационом с использованием нездоровых жиров, животного белка и рафинированного масла.

"Насколько мне известно, изучение влияния различных диет с низким содержанием углеводов для длительной потери веса - это новая отрасль", - отмечает эксперт в области профилактической медицины и медицины образа жизни, доктор Дэвид Кац.

В каждой диете снижение доли углеводов составляла 38-40% от ежедневной нормы. Однако люди, которые придерживались нездоровой углеводной диеты с содержанием плотных животных белков и жиров, в дальнейшем набирали вес.

А те, кто употреблял больше фруктов, овощей, цельнозерновых, меньше молочных продуктов, красного мяса, сахара и десертов, гораздо лучше контролировали вес:

"Последователи нездоровой низкоуглеводной диеты в среднем за 4 года набрали 2,3 кг. Участники, которые придерживались здоровой низкоуглеводной диеты, потеряли 2,2 кг", – отмечает научный сотрудник кафедры питания Гарвардской школы общественного здравоохранения, первый автор исследования Бинкай Лю.

Впечатляющие результаты исследований: качество углеводов имеет значение

Эксперты проанализировали данные 67 000 человек, которые приняли участие в трех продольных исследованиях, разделенных на периоды: 1986-2010 гг.; 1991-2015 гг.; 1986-2018 гг.. Все участники исследований – здоровые люди без существенных хронических заболеваний в возрасте до 65 лет. О потере или наборе веса они сообщали самостоятельно с интервалом в 4 года.

Результаты исследования поразили экспертов: низкоуглеводные диеты на основе качественной растительной пищи связаны с меньшим набором веса, в то время как диеты с преобладанием животных жиров и белков, рафинированных углеводов связаны с увеличением веса.

"Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов в течение 4 лет не приводит к долгосрочной потере веса среди тех, кто пытается похудеть, тогда как растительная и/или качественная низкоуглеводная диета связана со стойкой потерей веса", - отмечает доктор Кац.

Хоть исследование сосредотачивалось на питании с низким содержанием углеводов, однако, по мнению экспертов, качество продуктов является ключевым в каждой диете. Выбирая свой план питания для контроля веса, целесообразно отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам с меньшим содержанием крахмала, цельнозерновым, бобовым, полезным растительным жирам и другим здоровым продуктам.