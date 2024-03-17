Чи можна лягати спати з мокрою головою: потенційні наслідки, про які варто знати

Фахівці зі сну попереджають про наслідки, якщо лягати спати з мокрим волоссям. Вони навіть радять уникати контакту мокрої голови з узголів'я ліжка під час перегляду телевізора чи читання.

Згідно з дослідженням компанії Happy Beds, висока вологість та тепло створюють оптимальні умови для розвитку пилових кліщів. Однак, це не єдині небажані "мешканці" вашого ліжка. В узголів’ї можуть також знайти притулок постільні клопи та різні мікроорганізми.

Проведене компанією опитування виявило приголомшливі факти: 53% опитаних зізналися, що вони жодного разу не очищали узголів’я свого ліжка, що може свідчити про те, що багато хто співіснує з неприємними "сусідами" навіть не здогадуючись про це.

Щоб запобігти поширенню кліщів та бактерій, експерти радять не лягати в ліжко з вологим волоссям і підкреслюють важливість регулярного прання постільної білизни - мінімум один раз на тиждень.

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Чим небезпечно спати з мокрим волоссям

Потрібно уникати сну з вологим волоссям, оскільки це може сприяти розмноженню пилових кліщів. Експерти підкреслюють необхідність гарного висушування волосся перед сном. Виявлено, що пилові кліщі можуть спричинити появу хрипів у малюків до року та астми у дітей від року до трьох. Алергічна реакція на цих паразитів може викликати риніт та інші симптоми, які погіршують якість нічного відпочинку.

Подушки та узголів’я ліжка є ідеальним середовищем для розвитку грибкових інфекцій та бактерій. Нерегулярне очищення може призвести до шкірних подразнень, які з часом можуть перетворитися на більш серйозні проблеми, включаючи лущення та тріщини на шкірі.

Для очищення узголів’я рекомендується використовувати насадку-щітку для пилососа, ретельно проходячи всі поверхні, кути та щілини. Цю процедуру слід проводити регулярно під час прибирання спальні.

Нагадаємо, ми розповідали чи шкідливо мити голову щодня, та що про це кажуть експерти.

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