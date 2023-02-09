Чоловік української актриси Анни Саліванчук, народний депутат, обговорює можливе закінчення війни навесні 2023 року

Українська акторка Анна Саліванчук повідомила, що її чоловік Олександр Божков і його колеги по Верховній Раді сподіваються на швидке закінчення війни - можливо, навесні 2023 року.

Війна в Україні триває вже багато місяців, і Верховна Рада, парламент країни, обговорює можливість її припинення до весни 2023 року. Українська акторка Анна Саліванчук, дружина Олександра Божкова, депутата Верховної Ради і колишнього продюсера студії "Квартал 95", нещодавно розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, що колеги її чоловіка сподіваються на швидке закінчення війни.

Саліванчук зізналася, що її не надто цікавили політичні справи чоловіка і що вона просила його зупинитися, коли він починав говорити про це. Однак вона пригадала, що колеги її чоловіка обговорювали можливість закінчення війни навесні 2023 року.

"Я не ходжу в кулуари Верховної Ради, тому не знаю, про що там говорять. Мені доводиться ходити і слухати. Останнє, що він мені сказав, це те, що є хороші моменти, що все може швидко закінчитися. Але швидко - це означає два-три місяці. Це не так швидко, тому що за два-три місяці може бути дуже погано", - сказала Саліванчук.

Актриса зазначила, що чоловік не повідомив їй жодної конфіденційної інформації, і що вона не допитувала його про роботу у Верховній Раді.

Олександр Божков:

Олександр Божков - український депутат, колишній продюсер студії "Квартал 95", чоловік актриси Анни Саліванчук. Божков був депутатом Верховної Ради з 2014 по 2019 рік, представляючи Блок Петра Порошенка. Він є членом Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, а також колишнім головою Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.

Анна Саліванчук:

Анна Саліванчук - українська акторка та дружина депутата Верховної Ради Олександра Божкова. Саліванчук знімалася в численних українських фільмах, телевізійних шоу і театральних постановках. Найбільш відома за ролями у фільмах "Незнайомка" (2011), "Мрійник" (2013) і "Зброя" (2015). Саліванчук також є активним користувачем соціальних мереж і популярна завдяки своїм гумористичним відеороликам в Інтернеті.