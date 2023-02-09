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Політика

Чоловік української актриси Анни Саліванчук, народний депутат, обговорює можливе закінчення війни навесні 2023 року

Владислав Москаленко

Чоловік української актриси Анни Саліванчук, народний депутат, обговорює можливе закінчення війни навесні 2023 року

Українська акторка Анна Саліванчук повідомила, що її чоловік Олександр Божков і його колеги по Верховній Раді сподіваються на швидке закінчення війни - можливо, навесні 2023 року.

Війна в Україні триває вже багато місяців, і Верховна Рада, парламент країни, обговорює можливість її припинення до весни 2023 року. Українська акторка Анна Саліванчук, дружина Олександра Божкова, депутата Верховної Ради і колишнього продюсера студії "Квартал 95", нещодавно розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, що колеги її чоловіка сподіваються на швидке закінчення війни.

Саліванчук зізналася, що її не надто цікавили політичні справи чоловіка і що вона просила його зупинитися, коли він починав говорити про це. Однак вона пригадала, що колеги її чоловіка обговорювали можливість закінчення війни навесні 2023 року.

"Я не ходжу в кулуари Верховної Ради, тому не знаю, про що там говорять. Мені доводиться ходити і слухати. Останнє, що він мені сказав, це те, що є хороші моменти, що все може швидко закінчитися. Але швидко - це означає два-три місяці. Це не так швидко, тому що за два-три місяці може бути дуже погано", - сказала Саліванчук.

Актриса зазначила, що чоловік не повідомив їй жодної конфіденційної інформації, і що вона не допитувала його про роботу у Верховній Раді.

Олександр Божков:

Олександр Божков - український депутат, колишній продюсер студії "Квартал 95", чоловік актриси Анни Саліванчук. Божков був депутатом Верховної Ради з 2014 по 2019 рік, представляючи Блок Петра Порошенка. Він є членом Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, а також колишнім головою Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.

Анна Саліванчук:

Анна Саліванчук - українська акторка та дружина депутата Верховної Ради Олександра Божкова. Саліванчук знімалася в численних українських фільмах, телевізійних шоу і театральних постановках. Найбільш відома за ролями у фільмах "Незнайомка" (2011), "Мрійник" (2013) і "Зброя" (2015). Саліванчук також є активним користувачем соціальних мереж і популярна завдяки своїм гумористичним відеороликам в Інтернеті.

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