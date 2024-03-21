Налічують не менше 100 тис. носіїв серед українців: названо топ-10 найпопулярніших прізвищ

Названо десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

Більшість прізвищ у цьому переліку походять від назв різних ремесел, що є типовим для тодішнього процесу їх формування. Цей список було складено генеалогічним порталом "Рідні".

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10 самих популярних прізвищ в Україні:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олійник

Найбільш розповсюдженим в Україні є прізвище Мельник, а також відоме прізвище Шевченко, яке асоціюється з великим поетом і письменником. Не менш популярні прізвища Коваленко, Ковальчук та Коваль.

Традиційно, прізвища формувались на основі імені батька або професії. Таким чином, з’явилися такі поширені прізвища, як Петренко, Сидоренко, Борисенко.

Прізвища, що виникли від материнських імен, зустрічаються рідше – наприклад, Оленко, Мотренко, Химчук тощо. Інші прізвища відображають професію або посаду особи – як Хижняк, Коваль, Токар, Сотник, Ткаченко тощо.

Раніше вчений назвав найбільш загадкові з українських прізвищ.

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