Названо сім білкових продуктів, які допоможуть вам схуднути

Весняний період спонукає багатьох людей до скидання ваги не тільки для кращого вигляду, але й через здоров’я. Зайві кілограми можуть спричинити різноманітні захворювання, такі як діабет 2 типу, високий кров’яний тиск, атеросклероз та інші.

Втрата ваги стає складнішою без достатнього споживання білка, який є ключовим для підвищення метаболізму та спалювання калорій, пише Health Shots. Ось сім продуктів багатих на білок, які варто включити у ваш щоденний раціон:

1. Яйця містять білки, вітаміни та мінерали. Їх вживання вранці може допомогти збільшити метаболічну активність та регулювати апетит, що веде до зменшення споживання калорій. Рекомендується поєднувати їх з об’ємною порцією овочів.

2. Грецький йогурт має високий вміст білка та пробіотиків та є ідеальним варіантом для тих, хто хоче схуднути. Він містить менше цукру і більше білка, ніж звичайний йогурт, допомагаючи задовольнити голод і підтримувати здоров’я флори кишківника. Його можна вживати самостійно або додавати у смузі та салати.

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3. Сир – це молочний продукт з низьким вмістом жиру та високим вмістом білка, який може сприяти втраті ваги. Він містить казеїн – білок, який повільно перетравлюється, забезпечуючи тривале відчуття ситості. Сир відмінно поєднується з фруктами для поживної закуски або може слугувати кремовою начинкою для запеченої картоплі чи цільнозернових крекерів.

4. Кіноа – це натуральне зерно, яке не містить глютену і водночас є джерелом повноцінного білка, адже включає всі дев’ять есенційних амінокислот. Завдяки високому вмісту клітковини та низькому глікемічному індексу, кіноа стане відмінним варіантом для тих, хто прагне знизити вагу. Його можна включати до рецептів салатів, супів чи подавати як ситний гарнір.

5. Сочевиця славиться своїм багатством білків, клітковини, необхідних вітамінів та мінералів. Вона містить мінімум жирів та калорій, що робить її ідеальною для дієтичного харчування. Сочевицю можна додавати до багатьох страв, включаючи супи, тушковані овочі та салати.

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6. Тофу – це продукт, створений з соєвих бобів, який є відмінним рослинним джерелом білка, що підходить для вегетаріанців та веганів. Завдяки своїй низькій калорійності та високому вмісту білка, тофу легко адаптується до різних смаків і може бути приготованим на грилі, обсмаженим у соусі або в тісті, а також доданим до супів чи салатів.

7. Лосось – це риба, багата на омега-3 жирні кислоти та якісний білок, що сприяє здоров’ю серця та контролю ваги. Білок у лососі допомагає підтримувати відчуття ситості та сприяє зростанню м’язів. Завдяки низькому вмісту калорій, лосось стане чудовим вибором до вашої дієти для схуднення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати дієту, яка допоможе схуднути.

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