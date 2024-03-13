Не накликайте на себе біду: в які дні тижня, за народними прикметами, краще не прибирати

Українці часто носять під одягом шпильку чи інші обереги, щоб убезпечитись від біди. Але варто також прослідкувати за тим, чи правильно ви обираєте день для прибирання вашого житла. Виявляється, за народними прикметами далеко не всі дні вважаються сприятливими.

Якщо вам захочеться прибрати у понеділок, п’ятницю чи неділю, краще відкласти цей задум. Згідно з народними віруваннями, ці дні можуть принести нещастя, якщо проводити генеральне прибирання, пише ТСН.

Вважається, що наведення ладу в ці дні може "вимести" з дому удачу та благополуччя, замість цього привертаючи неприємності та невдачі.

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Також існує повір’я, що зміна постелі у п’ятницю ввечері чи в неділю – не до добра.

Однак, у понеділок ви можете зайнятися нескладними домашніми справами, такими як протирання пилу чи провітрювання приміщень, що позитивно вплине на енергетику вашого дому.

Для тих, хто дотримується народних прикмет, залишається достатньо днів для прибирання: вівторок, середа, четвер та субота. Остання вважається найкращим днем для клінінгу в домі, але уникайте його в суботу перед Великоднем.

Середа вважається днем, коли ви можете "налагодити зв'язок" з грошовим каналом, притягнувши до оселі фінансове благополуччя. Також це хороший день, щоб приділити час своїм кімнатним рослинам.

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Викидаючи сміття та непотрібні речі в ці дні, ви, як вірять, звільняєте простір для нових можливостей, достатку, здоров’я та гармонії для членів сім’ї. Згідно з прикметами, важливо позбутися не лише бруду, але й зайвих або зламаних предметів.

Якщо день прибирання припадає на релігійне свято, краще його перенести. Хоча церква не дає конкретних вказівок, наші предки також уникали важкої роботи в такі дні.

Щодо часу прибирання, рекомендується закінчити всі домашні справи до заходу сонця, незалежно від дня.

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